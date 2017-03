La temporada vinent, sense els pilars principals

La gran temporada en el debut a segona A li genera un problema, al Reus. La columna vertebral de l'ascens, que s'ha mantingut a la categoria de plata, s'ha revalorat i el club roig-i-negre ja es fa a la idea que per a la campanya que ve no podrà disposar d'alguns dels pilars més importants. D'entrada, el tècnic, Natxo González, és el principal candidat per a la banqueta del Saragossa, que aquesta temporada no ha trobat el rumb esportiu –César Láinez és el tercer entrenador del curs, després de Luis Milla i Raül Agné– i que pensa en el tècnic del Reus per conduir la nau la campanya que ve. Les converses entre les dues parts estan força avançades. En la segona experiència a segona A, Natxo González, que va ser destituït de l'Alavés el 2013 poc després d'haver-lo fet pujar a la categoria de plata, ha sabut treure rendiment d'una de les plantilles més modestes de la categoria, gairebé la mateixa amb la qual va aconseguir l'ascens el curs passat. Va pel camí d'aconseguir la permanència de l'equip roig-i-negre, gran objectiu del curs, tot i que encara li falten uns quants punts per assegurar-la.

Dels set jugadors que acaben el contracte el 30 de juny i que el Reus considera prioritari renovar, només ha pogut assegurar la continuïtat de tres. Són Fran Carbia, David Haro i David Querol, als quals s'ha allargat la vinculació amb el club roig-i-negre. En canvi, pel que fa als altres quatre futbolistes –clau en l'ascens, com Carbia i Haro–, serà molt difícil retenir-los. Ramon Folch, Edgar Badia, Alberto Benito i Ángel Martínez han estat els jugadors més regulars del Reus, tot i debutar en la categoria, i s'hi han interessat diversos clubs capdavanters de segona A, amb els quals el Reus no pot competir econòmicament. No seria estrany, per exemple, que si Natxo González acaba fitxant pel Saragossa, Folch, Ángel i Benito, pels quals el club aragonès ha mostrat interès, el segueixin cap a La Romareda.