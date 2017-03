Un visitant d'excepció

La victòria del cap de setmana passat al terreny de joc del Tenerife va reafirmar el Reus com un visitant perillós. La cinquena victòria de la temporada lluny del Baix Camp l'ha deixat com el tercer millor equip a camp contrari, només superat pels dos primers classificats, el Llevant (27 punts) i el Girona (21), i com l'únic que aconsegueix més punts a fora (20) que a casa (19). En aquest sentit, el Reus és l'excepció en una temporada en què els equips mostren la seva versió més solvent al seu estadi, conscients que és on han d'assegurar els punts. Al Reus, pitjor local, segurament també li agradaria millorar a casa per assegurar-se la permanència.

Vèncer a Tenerife va ser per al Reus un alleujament perquè va trencar una ratxa de vuit partits sense guanyar, però també la reafirmació de la personalitat d'un equip que començava a tenir dubtes. A l'Heliodoro Rodríguez López, l'equip de Natxo González va tornar a mostrar la imatge que li ha donat l'etiqueta de revelació: solidesa, no defugir la possessió i l'efectivitat en el moment clau. El Reus no canvia gaire la manera de jugar a fora respecte de com ho fa a casa, on segurament se sent més pressionat. A fora, més alliberat, juga sovint més còmode. “El més important és que vam saber competir amb personalitat quan vam tenir la pilota, i amb ordre i intensitat quan va tocar defensar”, explica Aritz López Garai en referència al duel de Tenerife i, en extensió, a molts dels partits del curs. “Quan es donen aquests factors i, a més, tenim la sort que ens ha faltat altres vegades, guanyar sempre és a prop, sempre és més fàcil”, afegeix el mig centre basc. Abans d'acabar la temporada, el Reus té sortides complicades. Visitarà, per aquest ordre, el Lugo (el diumenge 2 d'abril), el Llevant, el Nàstic, el Còrdova, l'Elx i, en l'última jornada de lliga, l'Almeria.