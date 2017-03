La pressió, per als altres

El Nàstic afronta les últimes dotze jornades de lliga en plena lluita per la permanència, ben situat sobretot tenint en compte que s'ha passat la major part de la temporada a la cua de la classificació. Ara depèn de si mateix –ocupa la primera plaça de permanència– i espera que el fet d'estar acostumat a moure's tot l'any amb l'aigua al coll el beneficiï. “Tota la temporada afrontant els partits com finals, hi estem acostumats i últimament ens ha anat bé”, va afirmar ahir Mossa, que considera que l'equip grana està avesat a jugar amb pressió. Altres equips que han estat més amunt i que ara estan implicats en la lluita per no baixar podrien pagar la tensió afegida.

La plantilla grana espera també que la pressió, els nervis, afectin els rivals directes que, per nom, esperaven lluitar per objectius més ambiciosos i no pas veure's en una lluita per a la qual potser no estan preparats. El Rayo Vallecano, el Mallorca, l'Almeria, el Còrdova i el Saragossa, per història i massa social, aspiraven a moure's per la zona alta de la taula, i ara estan obligadíssims a mantenir la categoria. Tots, com el Nàstic, han canviat d'entrenadors, alguns dues vegades.

Una sisena baixa?

Àlex López es va retirar abans d'hora de l'entrenament d'ahir i és dubte per al partit de demà a Valladolid. Si es confirma la seva baixa serà la sisena de l'equip grana, que no podrà disposar de Dimitrievski i Djetei, amb les seves seleccions, ni amb Cordero, Gerard Valentín i Luismi, que ahir no es van entrenar amb el grup i es perdran el partit.