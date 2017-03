La línia a reprendre

El Nàstic va rebre una plantofada de realitat la jornada passada. L'1-3 contra l'Elx al Nou Estadi el va desviar de la dinàmica positiva que l'havia fet escalar, gràcies a 10 punts de 12 possibles, de l'últim lloc fins al quinzè. La derrota el va retrobar amb la feblesa i els dubtes i li va recordar que no he té fet, ni de bon tros, en la lluita per la permanència. La plantilla grana ha repassat i interioritzat els errors comesos contra l'Elx, sobretot en una primera part en què va fer aigües defensivament, i es prepara per reprendre la bona línia. No ho té gens fàcil, avui, per tornar a guanyar, ja que visita un camp que no li ha provat mai per enfrontar-se amb un equip que lluita per objectius més ambiciosos. El Valladolid de Paco Herrera és el vuitè classificat i, després de la victòria de l'última jornada al terreny de joc de l'Alcorcón (1-2), s'ha situat a dos punts de les places de fase d'ascens. Per acabar entre els sis primers, l'equip castellà sap que ha de ser molt més regular del que ho ha estat fins ara. Per exemple, abans de guanyar a Alcorcón, va caure golejat a casa contra el Llevant (0-4) i va perdre a Osca (1-0).

El Nàstic, però, no es fixa en excés en el rival i se centra a millorar les pròpies prestacions, ja que la plantilla considera que si mostra una imatge sòlida en defensa i inspirada en atac pot derrotar qualsevol equip. Caldrà veure si Merino fa canvis respecte al duel contra l'Elx. El més probable és que mantingui el 3-5-2, però amb Mossa un altre cop al lateral esquerre per dotar-lo de més consistència. El tècnic no podrà disposar de Djetei i Dimitrievski, amb les seves seleccions, ni amb els lesionats Luismi, Cordero, Valentín i Àlex López, que aquesta setmana no ha entrenat amb normalitat.