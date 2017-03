Un títol que era obligatori

Amb una plantilla formada gairebé exclusivament per jugadors que el curs passat van viure un any en blanc –tant els que repetien com els que van pujar del juvenil B–, el Barça va recuperar el tron del grup 3 de divisió d'honor en una lliga que ha dominat de principi a fi.

El partit en si va tenir ben poca història, amb un Barça dominador que es va trobar amb un Cornellà que va donar la cara en el primer temps. De fet, van ser els del Baix Llobregat els que es van avançar per mitjà de Gibert (35'), però dos minuts després David Alfonso va fer l'empat. Amb un punt en tenien prou els blaugrana per ser proclamats campions, però en el segon temps van tenir aculat el rival, tot i que sense crear gaires ocasions. El gol, però, ja no feia falta i els blaugrana van poder celebrar la lliga.