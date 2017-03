Com ho fan els forts

Això ja és una altra cosa. El Nàstic ja guanya com ho fan aquells equips privilegiats que estan més acostumats a viure alegries que no pas desgràcies. Ahir, en un escenari de l'exigència del José Zorrilla, el conjunt tarragoní va aconseguir tres punts valuosíssims sense dominar. Es va fer fort a partir del joc col·lectiu. Va aprofitar un parell de regalets del Valladolid i, aliat amb el factor sort, aquell intangible que forma part del repertori de tòpics del futbol, perquè existeix, va sortir indemne dels moments de control i setge del rival. El resultat d'aquesta combinació és un 1-2 que té un efecte balsàmic. Permet oblidar la plantofada de fa una setmana al Nou Estadi contra l'Elx, serveix per distanciar-se de la zona de descens abans d'encadenar una sèrie de tres partits contra equips de sota i reforça la tasca feta per Juan Merino, un entrenador que està exhibint imaginació i recursos. Ha convertit un equip frustrat i frustrant alhora, que semblava abocat al descens, en un bloc solvent, capaç de competir en qualsevol escenari.

Dir que quan una cosa funciona més val no tocar-la és un tòpic erroni, perquè les circumstàncies són infinites i els recursos per afrontar-les també. El que sí que és cert, però, és que és millor no fer gaires invents. Així, ahir Juan Merino va repetir l'aposta de jugar amb tres centrals al darrere i dos carrilers. Aquest cop, però, l'andalús va posar tres futbolistes a dalt i no dos, i Suzuki i Mossa acompanyaven Madinda i Tejera a la medul·lar. Els homes d'atac, a més, van sortir amb la consigna de pressionar un Valladolid amb recursos per trencar línies i aproximar-se a l'àrea de Manolo Reina. Val a dir, això sí, que en els primers compassos ho va fer poc. El respecte manava i gairebé no es van veure ocasions. Només dos homes elèctrics, Juan Villar i José, amb el pas dels minuts, van ser capaços de crear dificultats a un Reina atent com gairebé sempre.

En aquest context, feia falta o bé una acció de geni o bé una errada perquè es cantés algun gol. I això és el que va passar. Per fortuna, el beneficiat va ser el Nàstic, que, dos minuts després de veure com el seu porter salvava una rematada a boca de canó d'Ángel, va obrir la llauna. L'0-1 va ser obra de Bruno Perone, però va comptar amb la col·laboració tant inestimable com involuntària d'Isaac Becerra. I és que el porter del Valladolid va sortir a destemps i es va empassar una falta servida per Tejera. Perone no va desaprofitar l'avinentesa. El gol (38') va ferir l'orgull del Valladolid, que abans del descans va buscar l'empat amb dues rematades de Juan Villar, que van quedar en no res. Els de casa arribaven amb facilitat.

Del sofriment a l'eufòria