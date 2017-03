Les apagades es paguen

El Girona buscava al Tartiere refer-se de la derrota contra el Cadis, i en va sortir amb una altra garrotada. Com la setmana anterior, sense oferir una imatge preocupant, ni de bon tros. Una sortida nefasta de la segona meitat, després d'una primera més que digna, va condemnar els de Machín a la segona derrota seguida. Un sotrac relatiu gràcies al coixí de punts, que pot acabar sent de cinc si el Cadis supera el Tenerife, però que l'equip haurà de saber gestionar. Més que per les sensacions, perquè no s'hi havia trobat fins ara.

L'Oviedo havia procurat millorar la gespa, amb un tractament durant gairebé tres setmanes aprofitant que tenia dos partits seguits a fora, però ahir no va parar de ploure i l'estat del terreny de joc es va convertir en el primer gran interrogant, i no precisament per la irregularitat de la pròpia gespa, sinó per l'aigua acumulada. Des de més d'una hora abans del partit, uns quants operaris van intentar treure aigua del camp, especialment d'un lateral més afectat. Fins i tot els àrbitres van fer rodar una pilota per avaluar si s'havia de prendre alguna mesura. El partit no va perillar, però tampoc va parar de ploure durant l'escalfament, sinó més aviat al contrari. S'ho plantegés o no, Machín va mantenir l'aposta amb homes com ara Borja García i Sebas Coris en comptes de mirar de fer algun invent amb jugadors de més poder físic, i va decidir situar un sol punta, Samuele Longo. Fernando Hierro tampoc va presentar cap gran sorpresa, tot i que va formar el doble pivot més físic que té, amb Torró i Erice, en comptes de Borja Domínguez.

Amb aquest escenari, els gironins van demostrar de seguida que, de dubtes malgrat la derrota contra el Cadis, cap ni un. L'equip de Pablo Machín va començar manant, acaparant el control de la pilota, contra un Oviedo que tampoc semblava gaire neguitós pel fet de no tenir el domini. Amb dues amenaces com Toché i Linares al davant, els de Fernando Hierro sabien que no els calia gaire elaboració per crear perill. Els blanc-i-vermells, que van començar trobant molt Portu entre línies, van tenir una primera gran ocasió mitjançant una rosca de Borja García des de la frontal, amb tota la intenció del món, que es va perdre per molt poc. El terreny de joc va condicionar diverses jugades, tot i que de manera irregular, perquè no va impedir algunes bones progressions de Coris, Maffeo i, sobretot, Portu.

L'Oviedo, amb més activitat per l'esquerra de Nando que per la dreta de Susaeta, va inquietar especialment quan va penjar pilotes a l'olla. Els centrals gironins havien d'estar molt atents, perquè Toché i Linares sempre tenen la canya a punt. I quan no hi havia els centrals, era l'hora de René, que va estar fi en una rematada de Linares (18') i es va enrabiar com una mona amb la defensa per un córner en què els locals van agafar tres rebuigs fins que Toché, en fora de joc clar, el va batre. Aquesta acció, puntual, va arribar poc després d'una ocasió clamorosa de Sebas Coris, que es va trobar una pilota d'or a l'àrea visitant, després d'un rebuig, i no va saber superar Juan Carlos. Els blanc-i-vermells van arribar al descans amb la sensació d'haver-se mostrat més sencer i haver fet més coses per avançar-se que el rival. I l'afició de l'Oviedo, en un estadi que feia goig malgrat el mal temps, va dedicar una senyora escridassada a Arberola Rojas, entre altres coses pel color d'una targeta a Longo per una entrada desmesurada. Va tenir sort l'italià, perquè una vermella no hauria estat cap bestiesa.

Totes les sensacions acumulades en 45 minuts van quedar diluïdes tot just començar la segona part. No s'havia consumit ni un minut, i l'Oviedo va marcar l'1-0 en un córner. Un cop dur per al Girona, que va estar una estona grogui. I quan semblava que es començava a recuperar, va arribar una garrotada encara més severa, en un contraatac originat per una pèrdua innocent de Maffeo en un fora de banda. El 2-0 deixava un escenari negre que s'hauria pogut aclarir un pèl si els gironins haguessin afinat en alguna de les ocasions (especialment una de doble de Pere Pons i Coris) que van tenir en un període esbojarrat, en què els locals també haurien pogut rematar-lo del tot al contraatac. Però no hi havia manera de batre Juan Carlos.

Amb 20 minuts per disputar-se, Machín va fer entrar Cristian Herrera (al carril) i Sandaza, i va rescatar l'esquema amb dos puntes. Però la rauxa dels instants posteriors al 2-0 es va anar esvaint, i cada cop va costar més xutar a porteria. L'Oviedo va saber gestionar amb més tranquil·litat la recta final, probablement perquè els gironins havien anat perdent la frescor i la fe.