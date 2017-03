El somni continua ben viu

Valens, Sastre, Pol, Raúl, Antoine, Baba, Cortés (Ángel Sánchez, 56'), Serrano, Caye, Cedric (Borja, 45') i James (One, 32').

LLEIDA ESPORTIU: Álvaro Campos, Òscar Rubio, Arnau, Mikel Fernández, Andriu, Noel (Cristian Gómez, 58'), Casares (Crhistian Alfonso, 72'), Albisua, Nierga, Miki Muñoz i Cristian Fernández (Doncel, 51'). MALLORCA B: Valens, Sastre, Pol, Raúl, Antoine, Baba, Cortés (Ángel Sánchez, 56'), Serrano, Caye, Cedric (Borja, 45') i James (One, 32'). GOLS: 1-0 (53') Mikel Fernández. 2-0 (58') Nierga. 2-1 (74') Serrano. ÀRBITRE: Galech Apezteguía. T.G.: als locals Noel, Miki Muñoz i Álvaro Campos; i als visitants Raúl, Ángel Sánchez, Baba, Serrano, James i Rodado. T.V.: al local Albisua (73'), directa, i al visitant Antoine (26'), doble amonestació. PÚBLIC: uns 850 espectadors.

El Lleida pot continuar somiant en el play-off amb arguments després d'encadenar la vuitena victòria al Camp d'Esports. Val a dir, això sí, que si vol jugar la fase d'ascens, que ara cau un pèl més a prop que fa una jornada, haurà de canviar unes quantes coses, començant per la consistència. I és que ahir va guanyar patint moltíssim tot i situar-se 2-0 i tenir un home més. Albisua, però, va ser expulsat innecessàriament en el minut 73 i el partit es va animar molt, ja que el Mallorca B va escurçar la diferència i va pressionar en el darrer tram. Al final, tot i el sofriment, els tres punts es van quedar a casa.

En el primer temps el Lleida va dominar contra un Mallorca B que amb prou feines s'acostava a l'àrea d'Álvaro Campos i que es va veure penalitzat per l'expulsió d'Antoine en el minut 26. Tot i el domini, d'ocasions, n'hi va haver ben poques, i els gols no van arribar fins al segon temps. El conjunt blau va colpejar doblement el filial vermell en dues accions a pilota aturada. En el 53, Mikel Fernández va rematar sol a la xarxa un córner i, cinc minuts després, Nierga va encarrilar el triomf aprofitant un mal refús defensiu. El context era immillorable, però llavors Albisua va ser expulsat (73') i el matx es va reanimar, ja que Serrano va aprofitar la falta de la vermella per fer el 2-1.Va arribar el sofriment i el Mallorca va tenir l'empat a tocar. Només Álvaro Campos, que va aturar un penal a Caye, el va evitar.