El Reus torna a fallar un penal i empata a casa (0-0)

El Reus no ha pogut passar de l'empat sense gols a casa contra l'UCAM en un partit en què ha tornat a desaprofitar un penal.

El Reus ha portat més la iniciativa des de l'inici, però li ha faltat continuïtat. No ha estat fins passada la mitja hora que no ha disposat d'una bona ocasió per marcar, immillorable: un penal que Ricardo Vaz ha transformat però que l'àrbitre ha fet repetir perquè Ramon Folch havia entrat a l'àrea abans d'hora. A la segona, el portuguès ha xutat alt. L'errada allarga la maledicció del Reus des dels onze metres. Abans del descans, el mateix Ricardo Vaz ha rebut una assistència de Máyor que l'ha deixat sol davant Biel Ribas, que ha desviat el seu xut.

La segona meitat ha sigut una continuïtat de la primera, amb el Reus amb més voluntat de victòria però sense prou profunditat i amb un UCAM satisfet amb el punt. Un xut massa creuat d'Olmo després d'un córner, una rematada de Jorge Díaz i una volea de Migue, tots tres en bona posició, han sigut les accions més clares dels locals.