Oportunitats d'or perdudes

Tot i que el principal dèficit del Reus és la producció ofensiva, que el fa ser el segon equip menys golejador de segona A, és un dels quatre amb més penals a favor: set. El Reus, però, no ho ha sabut esprémer i, necessitat com està d'encert en atac, només n'ha transformat tres. L'última errada, la de diumenge contra l'UCAM en un partit que va dominar i en què va tenir ocasions, però que va finalitzar amb 0-0. Ricardo Vaz va haver de repetir el llançament que havia transformat perquè Folch va entrar a l'àrea abans d'hora i, en la segona, va xutar alt. Si el Reus hagués transformat els penals errats –a més del de diumenge, contra el Girona (1-2), el Mallorca (1-1) i l'Almeria (1-0), tots a casa–, ara tindria cinc punts més. Estaria a dos de la zona de fase d'ascens i en tindria dotze més que el primer equip en plaça de descens a segona B.

El tècnic, Natxo González, lamenta que el seu equip, que no va folgat en l'aspecte golejador, no aprofiti oportunitats tan clares com els penals i assegura que “són situacions individuals que no es poden controlar”. A Edgar Badia l'estranya el percentatge de desencert, ja que recorda que la temporada passada no en fallaven i que tenen bons llançadors que en els entrenaments mostren un nivell molt alt. Un dels que ha fallat un penal, Miramón, admet que el xutador ho passa malament després, i està convençut que el proper que tinguin el marcaran.