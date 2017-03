La promoció en tres estrats

La part alta

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça B 63

31 19 6 6 59 27

Alcoià 58

31 16 10 5 47 25

València B 54

31 15 9 7 49 39

Badalona 53

31 13 14 4 38 24

Vila-real B 48

31 13 9 9 49 35

Atl. Balears 47

31 12 11 8 39 29

Hèrcules 47

31 14 5 12 38 30

Lleida 47

31 13 8 10 34 34

Ebre 45

31 11 12 8 29 27

Queden set jornades de lliga i les combinacions de resultats que es poden produir d'aquí al final són gairebé infinites. En la part alta, no s'ha venut, ni de bon tros, tot el peix, perquè és habitual que en el darrer tram hi hagi sorpreses. Els quatre primers classificats continuen escapats, però els resultats que es van produir el cap de setmana han fet que el gruix d'aspirants al play-off s'hagi ampliat.

El gran beneficiat de la darrera jornada va ser el Barça B, que va guanyar el València Mestalla (3r) i s'ha escapat en el lideratge. Els blaugrana ho tenen tot de cara per acabar campions. “Tot pinta molt bé”, admet l'entrenador, Gerard López, davant un panorama engrescador: el segon és a cinc punts i, el cinquè, a quinze. Més enllà del filial barcelonista, molt distanciat, hi ha dos estrats més en la part alta: els favorits al play-off i el pilot de perseguidors.

Els equips que tenen més números per jugar la fase d'ascens, i per mèrits propis, són l'Alcoià, el València Mestalla i el Badalona, que continuen tenint un bon coixí respecte al cinquè. Tots tres esperen treure rèdits de la privilegiada situació que s'han treballat, però cap va guanyar el cap de setmana i saben que una crisi de resultats es pot pagar cara. Els tocarà suar la cansalada, tal com explica el tècnic del Badalona, Manolo González: “A dalt a tots ens està costant molt guanyar, ja que els equips de baix s'hi juguen coses. Si arribem al play-off, que ho esperem, serà molt dur i complicat.”

El grup que s'ha ampliat és el d'aspirants a assaltar la zona d'ascens. Hi ha quatre equips –el Vila-real B, el Lleida, el Balears i l'Hèrcules– que tot i estar un pèl lluny del Badalona i el València Mestalla, encara tenen marge per atrapar-los. Hi ha duels directes pendents i el panorama pot canviar en el pròxim mes. El Lleida manté l'ambició, però el seu tècnic va ser taxatiu després de la darrera victòria: “La imatge que vam mostrar ens deixa tocats.”