Minuts finals per a la glòria

El Sant Andreu és ara mateix un dels equips més forts de la tercera divisió. De fet, és el més fort de la segona volta. I un dels seus grans secrets és la capacitat de sumar punts en els trams finals dels partits. En tota la temporada, l'equip de Mikel Azparren ja ha rascat tretze punts amb gols a partir del minut 80. Cinc d'aquests, de fet, han caigut al caseller andreuenc en els darrers tres partits. Un gol de Llamas va salvar un punt en el duel ajornat contra el Palamós (1-1), una diana de David Toro va completar la remuntada a Olot (2-3), i un penal transformat per Luismi va permetre sumar el botí complet contra el Manlleu (2-1).

Per al tècnic, Mikel Azparren, no cal buscar excessives explicacions a aquesta estadística. La raó és, segons ell, senzilla. “El Sant Andreu hi creu fins al final, sempre”, assenyala. I aquesta sensació la té també un dels capitans, José Antonio Llamas, autor del gol que va permetre salvar un punt contra el Palamós. “Sabem que fins al minut 95 el partit no acaba i que, si el rival no ens marca algun gol perquè no ens despistem al darrere, podem tenir possibilitats”, explica.

El lateral també entén que els resultats aconseguits en els trams finals també tenen a veure amb el fet que “l'equip sap madurar els partits”: “Hem crescut en l'aspecte col·lectiu i sabem quan cal seguir amb la nostra filosofia, no bolcar-nos a camp contrari i no deixar l'esquena lliure perquè ens puguin fer contraatacs.” Un altre punt que ajuda, al seu entendre, és “l'ambició i les ganes”. “Volem aconseguir l'objectiu d'estar entre els quatre primers”, afirma Llamas, que adverteix: “Queden set finals; hem estat tot l'any remant i ara som aquí. Volem guanyar cada partit, en tots els camps.”

Per Llamas, no és cap problema el fet d'haver de patir fins als darrers instants per sumar una victòria. I no hi posa cap pega si, en el futur immediat, torna a fer falta un gol sobre la botzina per aconseguir un resultat important per a la classificació per a la fase d'ascens o, qui sap, per superar una d'aquestes eliminatòries. “I si ha de ser en el minut 95, també ho signo”, afirma convençut.

Aquesta ambició es nota també en Azparren. “Ara estem més a prop del tercer que del cinquè”, recorda. I la intenció és clara: “No tenim por d'acceptar els nous reptes que ens planteja la classificació.” Traducció: es vol assaltar la posició que ocupa el Vilafranca, a tres punts, tot tenint en compte que el goal average entre els dos equips és favorable als quadribarrats.