Edgar Badia, renovat dues temporades

El Reus té entre mans renovacions difícils, les dels jugadors importants de l'ascens i que, malgrat debutar a segona A, s'han revalorat. La d'Edgar Badia, “la més complicada”, segons paraules del màxim accionista, Joan Oliver, s'ha tancat, i ahir es va presentar l'acord: el porter barceloní allarga el contracte amb el Reus per dues temporades, amb una tercera d'opcional en cas d'ascens a primera i una clàusula de rescissió d'1 milió d'euros. És una quantitat que poden assumir molts clubs de primera, de manera que no seria estrany que Edgar Badia, que té pretendents de nivell perquè està fent una gran campanya –molt regular, decisiu en moments puntuals i amb estadístiques que el situen com un dels porters menys golejats–, canviés d'aires a l'estiu. Això sí, deixaria diners a les arques del Reus. “Estic molt content, la meva prioritat sempre ha estat continuar aquí, meditant-ho en el seu punt just. És el club que va apostar per mi quan venia de no jugar i on he crescut, i hi ha un projecte ambiciós que il·lusiona”, va dir Badia, que va arribar al Reus el gener del 2014. El director esportiu, Sergi Parés, va recordar que, amb 25 anys, té marge de progressió, i que és intel·ligent i està molt adaptat al futbol modern, amb una gran capacitat per jugar amb els peus.