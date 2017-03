“Andressa té qualitat per agafar el relleu”

Marta Vieira da Silva (Dois Riachos, 1986) ho és tot en el futbol femení. Considerada la millor jugadora de tots els temps després de guanyar cinc Pilotes d'Or consecutives (del 2006 al 2010), la brasilera gaudeix ara del futbol a Suècia, el país que fa més d'una dècada la va veure convertir-se en la millor. Estrella indiscutible del Rosengard, s'enfrontarà avui amb el Barça buscant un bitllet per a les semifinals.

Després del 0-1 a Suècia, què esperen del partit de tornada?

Serà un partit força diferent. El Barça juga a casa amb l'afició a favor i són un conjunt molt bo tècnicament. Nosaltres hem d'intentar estar més atentes i no deixar que les seves jugadores puguin gaudir. Són un equip molt tècnic amb jugadores molt hàbils... una mica com l'equip masculí, els agrada molt tenir la pilota. Nosaltres haurem d'intentar neutralitzar això.

Després de dos anys quedant-se a les portes, arribar a semifinals és el seu gran objectiu de l'any?

És el gran objectiu dels dos equips. Nosaltres fa dos anys que quedem eliminades als quarts contra alguns dels grans d'Europa per petites diferències. El Barça és un equip nou, però ja ha tingut l'oportunitat de jugar uns quarts. És un partit molt important per als dos equips i esperem tenir una mica més de sort.

Aquest partit està generant molta expectació mediàtica... Ha evolucionat molt el futbol femení des que vostè hi juga?

Està avançant molt, sí. Per exemple, aquí a Espanya, fa dos anys el futbol femení no tenia gaire pes, però gràcies a la feina que la federació està fent amb les noies joves i la lliga, ha evolucionat molt. El Barça i l'Atlético són els dos grans, però és important que també hi hagi un bon campionat perquè les noies segueixin progressant. I així està sent en molts altres països....

Encara existeixen moltes diferències entre Europa i Amèrica?

A Amèrica hi ha els Estats Units, el Canadà i el Brasil, que està invertint molt en la lliga nacional, però en els altres països és una mica decadent. I a Europa tenim Suècia, França, Anglaterra, Alemanya, una mica Espanya... són molts països que estan fent créixer molt el futbol femení.

I què en pensa de la blaugrana Andressa Alves? És el futur de la selecció del Brasil?

És una pena que no pugui jugar demà, però és una jugadora amb molt nivell. I això és molt important per a la selecció nacional. És important que hi hagi jugadores que puguin donar continuïtat a la nostra generació. I l'Andressa té qualitat per substituir futbolistes com Formiga, Cristiane o jo mateixa.