El malefici dels filials

A falta de set jornades per al final del campionat i amb la zona de descens a només dos punts, el Llagostera sap que haurà de millorar moltes coses si no vol patir més del compte per salvar la categoria. Una d'aquestes és capgirar la tendència negativa amb els sis equips filials de la lliga (Barça B, València B, Vila-real B, Mallorca B, Espanyol B i Atlètic Llevant), contra els quals el conjunt dirigit per Oriol Alsina encara no ha sumat ni una sola victòria, amb un bagatge de tres empats en deu partits. És per això que el Llagostera té entre cella i cella revertir la mala ratxa contra els filials dissabte vinent en la visita de l'Atlètic Llevant (a les 17.30 h al Palamós-Costa Brava), penúltim classificat i un rival directe en la lluita per la permanència.

“Ara cada partit és una final per a nosaltres, i així ho assumim, treballem molt durament als entrenaments i tenim moltes ganes que arribi el partit de dissabte per sumar els tres punts i veure les coses diferents”, explica el central Diego Jiménez, que no troba una única explicació per determinar els mals resultats del Llagostera contra els equips filials: “És curiós, aquest tema, durant tota la temporada se'ns estan encallant els partits contra els filials, és la nostra assignatura pendent i ens volem treure aquesta espina. Tampoc crec que sigui mala sort, ja que, després de tants partits contra aquests equips, que no n'hàgim guanyat cap vol dir que hi ha coses que no s'han fet bé. Hem comès errors i ara hem d'intentar que no es tornin a repetir.”

Diego té clar que el pròxim partit contra el filial granota és de vital importància per al Llagostera, al mateix temps que es mostra convençut que l'equip assolirà la permanència a final de curs. “Ara tenim una bona oportunitat d'escalar en la taula classificatòria i de deixar el Llevant B a set punts per sota. En la plantilla i el cos tècnic hi ha una confiança absoluta de tirar la situació endavant, nosaltres ho estem posant tot de la nostra part per sumar una victòria davant la nostra afició, que esperem que també ens acompanyi i ens doni força”.

El central de Benavente (Zamora), titular fix a l'eix de la defensa llagosterenca sempre que les lesions li ho han permès (1.381 minuts en 16 partits), agraeix la confiança del tècnic però prefereix centrar-se en l'apartat col·lectiu, amb la salvació com a únic objectiu d'aquí a final de temporada. “Personalment estic content perquè estic jugant, però sempre depens de la situació de l'equip, així que no acabo d'estar del tot satisfet, perquè tenim plantilla per estar més amunt i, si estem on estem, també és perquè individualment tothom pot aportar més. Vaig firmar per dos anys amb el Llagostera, i ara només pensem a salvar-nos com més aviat millor per estar tranquils al final de la lliga.”

El Llagostera, que després de l'Atlètic Llevant tancarà el cercle contra els filials en la jornada següent al camp del València B, va fer ahir un nou entrenament al Josep Pla i Arbonès de Palafrugell per continuar preparant el pròxim enfrontament. L'equip dirigit per Oriol Alsina tindrà les baixes segures del porter Jon Ander (lesionat de llarga durada a l'espatlla ja no tornarà), Pablo Sánchez (haurà d'estar tres setmanes allunyat dels terrenys de joc per culpa d'un trencament al soli de la cama dreta) i Álex Colorado, que no acaba de fer net dels seus problemes al turmell. Qui té possibilitats d'arribar al partit és Pitu Comadevall, que s'està recuperant d'una microruptura a la cuixa.