Kiko Olivas tancarà el cercle

En plena lluita per l'ascens a primera divisió, amb onze jornades al davant i vuit punts de marge respecte al tercer classificat per defensar, el Girona tindrà la tranquil·litat que tots els jugadors es podran centrar de ple en un objectiu tan llaminer com transcendent. Tenir el futur lligat de la gran majoria dels jugadors era una prioritat de l'àrea esportiva, que ja tenia molta feina avançada abans de començar la temporada i que la va acabar d'accelerar amb els acords de renovació de Rubén Alcaraz, Aday, Coris i Borja García. Dels que tenen protagonisme a l'equip, només faltava entendre's amb Kiko Olivas. I tot i que les negociacions s'havien refredat, el club les ha reactivat i l'acord amb el central és imminent. La idea del club és tancar i anunciar ben aviat l'entesa perquè Olivas renovi el seu contracte per dues temporades més, fins al juny del 2019.

Kiko Olivas va arribar a Montilivi l'estiu del 2016, procedent del Sabadell, amb un contracte per dues temporades. L'andalús va oferir un rendiment molt òptim en la seva primera campanya com a blanc-i-vermell, en què va participar en tots els partits –els 42 de lliga i els quatre de les eliminatòries d'ascens– i només es va perdre els últims quinze minuts del Girona-Còrdova de la 16a jornada. En la seva segona temporada, marcada per una lesió que se li va complicar més del compte, ha perdut molta continuïtat. El club va començar les converses per a la renovació del contracte, però es va trobar amb la negativa del jugador, que no tenia pressa per lligar el seu futur. De fet, les negociacions es van arribar a estancar. I amb la majoria dels jugadors renovats –entre ells, els també centrals Jonas Ramalho, Pedro Alcalá i Juanpe Ramírez–, tampoc feia la sensació que la falta d'entesa amb Olivas fos cap gran contratemps per al club. En qualsevol cas, les dues parts han reprès els contactes els últims dies, i el més probable és que l'acord es tanqui i s'escenifiqui ben aviat. El defensa malagueny farà 29 anys a l'agost.

Només dos