La Munta posa un límit

Adaptar-se a un nou escenari, com ara el de lluitar per la quarta posició a fer-ho per la salvació, sempre costa. Però la Muntanyesa ha reaccionat al perill imminent de caure en una espiral de derrotes que hauria compromès la seva permanència a la tercera divisió. El conjunt de Toni Escudero va guanyar diumenge passat contra el Júpiter, un rival directe, i va establir una distància de cinc punts amb el vagó final de la classificació, compost per cinc equips.

En la jornada 18, la Munta havia signat 26 punts i era setè en la classificació. De llavors ençà, els barcelonins han sumat 10 punts i s'han convertit en el pitjor equip de la segona volta. “Sempre costa adaptar-te a una nova realitat, com la de lluitar per la permanència, però també tenim una plantilla veterana i que sap el que s'ha de fer en situacions d'aquest tipus”, reconeix el central Alberto García, que amb el seu gol diumenge passat va trencar una ratxa de set partits sense aconseguir la victòria (1-0). Aquest canvi d'escenari ha desembocat en la situació actual en la classificació, en què els de Nou Barris estan sis punts per sobre de la zona vermella, a un triomf de la desena posició. “A més, tal com està la zona de descens de segona B, no ens podem refiar perquè poden haver-hi descensos compensats que afectin més enllà del descens”, reconeix Alberto, que mira amb “optimisme” al futur: “La victòria contra el Júpiter a casa va ser molt important perquè hem guanyat confiança després del seguit de partits sense guanyar”, conclou el central.