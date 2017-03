Un problema focalitzat

Natxo González té un problema per al partit de diumenge a les quatre de la tarda al camp del Lugo, desè amb un punt més que l'equip roig-i-negre. El Reus no podrà disposar d' Alberto Benito i té el dubte seriós de l'altre lateral dret de la plantilla, Joan Campins, lesionats tots dos contra l'UCAM. Benito té una lesió al lligament de l'espatlla dreta i avui se li faran més proves per saber-ne l'abast exacte, però està descartat per al partit de diumenge. Campins, per la seva banda, té una contractura al quàdriceps de la cama dreta. El Reus no ha especificat un període de recuperació, però ara mateix no està assegurada la seva presència a l'Anxo Carro. Alberto Benito va rebre un cop i va caure en mala posició sobre l'espatlla al voltant del minut 30 de partit, i va haver de ser substituït per Joan Campins, que va notar la contractura en el minut 77, i també va haver de deixar el partit. El mitjapunta Jorge Miramón va jugar l'últim quart com a improvisat lateral dret.

Si es confirma la baixa de Campins, Natxo González haurà de buscar una alternativa que no li faci perdre profunditat per la banda dreta, una de les armes ofensives habituals de l'equip reusenc. Una opció seria situar de lateral l'extrem Fran Carbia, que hi va jugar en la pretemporada i en algun partit del curs passat a segona B. Tot i això, és probable que el tècnic basc hi reubiqui un central, com ara Olmo, o canviï de banda un dels dos laterals esquerrans. Migue ha pres la titularitat a Ángel en els dos últims partits.

Jorge Díaz, sancionat

L'extrem dret Jorge Díaz també es perdrà el partit de Lugo perquè contra l'UCAM va veure la cinquena targeta groga i ha estat sancionat. En principi, Vítor continua com a baixa i caldrà veure si Querol i Albistegui, que també es van perdre el partit contra l'equip de Múrcia, ja estan a punt per reaparèixer. El Reus s'entrenarà avui i demà al matí.