Elles també fan història

El Barça femení no va fallar i va fer història ahir al Miniestadi en aconseguir la classificació, per primera vegada, per a les semifinals de la Women's Champions League. Les blaugrana ja havien guanyat en el partit d'anada de la setmana passada a Suècia amb un únic gol de Leila, encarrilant així l'eliminatòria, i aquest cop, ja davant de la seva afició, van tornar a derrotar el Rosengard, que va plantar cara en tot moment i no els va posar les coses gens fàcils. De fet, fins al segon temps no van arribar els gols del conjunt de Xavi Llorens, que va saber resistir primer i colpejar després.

I és que el Barça va patir de valent ja en els primers minuts, en què el Rosengard va ser superior i va crear un parell d'ocasions molt clares, inclosa una rematada al pal de Masar. Superats els dubtes i nervis inicials, el conjunt de Xavi Llorens va anar millorant i, a poc a poc, també va intentar assolir el control que li estava faltant al mig del camp. Tot i això, les blaugrana no tenien la precisió habitual i fruit d'això van cometre diverses pèrdues que van fer que les sueques, comandades per la brasilera Marta, continuessin creant perill amb certa freqüència. Fins i tot van reclamar un penal quan es complia la primera mitja hora. El Barça, però, amb molta serietat, va anar resistint i també va estar a punt d'avançar-se en el marcador poc abans del descans, en la primera arribada realment perillosa, amb un xut d'Alexia que Musovic va refusar a córner.

La primera part havia acabat amb un bon avís de les blaugrana referent a les seves intencions, i la segona no podia començar millor, ja que tot just quan se superava el minut 50 va arribar el gol del Barça, obra de Jennifer Hermoso, en rematar amb la dreta i dins l'àrea –també va gaudir de la col·laboració del pal– la passada enrere de Vicky Losada en una acció que havia iniciat Alexia amb una bona obertura de joc. El gol no va fer altra cosa que refermar la confiança del Barça, que també va continuar trobant molts més espais, ja que les sueques estaven obligades a marcar dos gols per no quedar eliminades. En un contraatac, de fet, quan faltaven 25 minuts, Vicky Losada va estar a punt d'ampliar l'avantatge, però va rematar massa alt. El Rosengard, més amb el cor que amb el cap i a còpia d'empenta, va insistir a buscar el gol que hauria fet revifar les seves possibilitats de classificació, però va topar un cop i un altre amb la solidesa de les blaugrana i també Sandra Paños, molt segura en el joc aeri. Amb les sueques cada cop més abocades a l'atac, les ocasions de les blaugrana a la contra van ser constants i en el temps afegit, a passada de Bárbara Latorre, Mariona, que també havia entrat en la segona part, va fer el segon gol, que sentenciava del tot l'accés a les semifinals, on al Barça l'espera el PSG, el rival del curs passat en els quarts de final. L'anada serà al Mini, el cap de setmana del 22 i el 23 d'abril, i la tornada, a París, el cap de setmana següent.