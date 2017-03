Alternativa recuperada

Wilfried Zahibo havia perdut l'esperança de tornar a jugar amb el Nàstic quan, a les portes del mercat d'hivern, el club li va comunicar que no comptava amb ell i que s'havia de buscar una sortida. Només havia participat en sis partits amb Vicente Moreno en la primera volta, l'últim en la jornada 15, i tampoc no entrava en els plans de Juan Merino. Finalment, no va marxar i va continuar al Nàstic, tot i ser conscient que ho tenia magre per jugar. Però dissabte passat, a Valladolid, el mig centre francès va reaparèixer i va disputar tota la segona meitat. “En el mercat d'hivern se li va donar via lliure per buscar-se equip, però va preferir quedar-se i, per tant, és un més. Ha estat treballant bé, i ara ha tingut la seva oportunitat”, va explicar dilluns Juan Merino. Zahibo va aprofitar les baixes de dos migcampistes, Luismi i Cordero, per entrar en la convocatòria per jugar a Valladolid. El que necessitava l'equip durant el partit, segons Merino, coincidia amb les seves característiques. “Sabíem que seria una segona part complicada contra un equip que ens podia posar moltes dificultats, sobretot en el cos a cos i per alt, i per això vaig optar per ell. Sabíem que competiria bé perquè s'entrena bé.” De moment, Luismi i Cordero continuen de baixa, de manera que el més probable és que Zahibo també formi part de la convocatòria del partit de diumenge al migdia contra l'Almeria. Haver complert a Valladolid, on l'equip grana va vèncer, el pot ajudar a tenir minuts.

Un altre jugador que va reaparèixer contra el Valladolid, jugant els últims minuts, va ser Ferran Giner, que només havia participat en un partit amb Merino, el de la jornada 24 contra el Llevant. “L'important és que es generi competència, que el mister sàpiga que els jugadors que no tenim tants minuts hi som, que hi pot comptar. Ara el més important, més que la situació individual de cada jugador, és el col·lectiu, que l'equip se'n surti”, afirma l'extrem valencià.