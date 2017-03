Tots els camins fan patxoca

Les dues derrotes seguides han fet frenar una bona dosi de l'eufòria que es respirava a Montilivi, però la situació del Girona continua sent molt òptima. Amb 58 punts, quan en falten 33, i amb 8 d'avantatge respecte al tercer, el conjunt blanc-i-vermell té ben encaminat l'objectiu. L'equip, per exemple, en farà prou i de sobres si és capaç de reproduir la recta final de les tres temporades que ha fet amb Pablo Machín a la banqueta. En els tres cursos, els gironins han acabat amb una molt bona productivitat de punts la lliga, amb un balanç d'entre 21 i 26 punts a partir de la 32a jornada. No només en els dos últims cursos, lluitant a dalt de tot, sinó fins i tot en la primera experiència de Machín, en què va celebrar la permanència l'última dia. El tècnic va haver de demorar quinze dies la primera alegria, perquè va perdre a casa contra el Múrcia en la seva estrena (0-1) i també a El Molinón al cap de vuit dies (3-1) –la cinquena derrota seguida del curs deixava la zona de permanència a vuit punts–, però se'n va sortir.

Tant la temporada 2013/14 com la 2015/16, l'equip va guanyar sis de les últimes onze jornades. I en la 2014/15, es va enfilar fins a les vuit victòries. Qualsevol dels balanços, òbviament, tindria premi gros aquesta temporada. De fet, el Girona acabaria la lliga amb 79 punts si fes en els onze últims partits els punts que va fer fa tres anys, i 80 punts si fes els de fa dos anys. I si assolís els 26 punts de fa dues temporades, arribaria fins als 84 punts, el rècord històric del club en la categoria.

Des de tres zones