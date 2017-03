Un examen que val molt

Les sensacions no van ser dolentes ni contra el Cadis ni al camp de l'Oviedo, amb 45 minuts molt dignes en cadascun dels partits, però el Girona en va sortir sense cap punt. I, si els resultats sempre imperen, en plena lluita cap a un objectiu tan ambiciós i llaminer com l'ascens a primera, encara més. “Quan perds, pots tenir el petit consol de les sensacions, però també et preguntes per què no has guanyat si ho has fet tan bé. Fa temps que seguim una mateixa línia, i això és el que ens ha de donar confiança i fortalesa”, raona Pablo Machín, que veu l'equip mentalitzat i en bona línia, però assumeix que tornar a celebrar els tres punts és fonamental. L'equip, que tindrà després dues sortides consecutives –al camp del Numància i al del Tenerife, un dels perseguidors–, necessita acabar amb una bona alegria el duel d'aquest vespre contra el Rayo Vallecano.

El Girona començarà el partit sabent què ha fet el Cadis, que juga al camp de l'UCAM. Com és habitual, però, els gironins es volen centrar només en el duel d'avui, sense mirar gaire ni els perseguidors ni el calendari futur. Un dels reptes de l'equip és millorar l'efectivitat, després de dos partits generant ocasions clares però fent només un gol. “Em preocupa perquè l'efectivitat és el que marca. Hi ha equips que, amb dues ocasions, et fan dos gols. La nostra tranquil·litat és que els jugadors ens han demostrat que estan capacitats per augmentar molt el percentatge dels últims dies.”

El Rayo, pitjor visitant, és molt lluny de les expectatives de l'inici. De fet, lluita per eludir el pou tot i tenir el límit salarial més alt. Els madrilenys, però, se senten més forts arran de l'arribada de Miguel Ángel Sánchez Michel a la banqueta. “Intenten superar el rival a partir de la possessió, i tenen bones individualitats. Serà un partit complicat”, adverteix Machín, que confia a tornar a veure un ambient de luxe a la graderia.