El Girona entra en depressió

La frenada en sec que està protagonitzant el Girona està donant vida a rivals directes que fa poques setmanes necessitaven uns prismàtics per veure els de Pablo Machín. L'equip encara té un coixí que tothom voldria (en el pitjor dels casos, el Tenerife o l'Oviedo se li acostaran a sis punts i en el millor dels casos el tercer classificat quedarà set punts per sota), però les primeres alarmes han saltat després de la tercera derrota consecutiva en la lliga i dels primers símptomes clars de cansament –mental per descomptat, però també comença a intuir-se el físic– que comencen a aflorar en un equip que fa ben poques setmanes semblava imparable i imbatible. No hi ha res a dir a la victòria del Rayo Vallecano, més enllà de recordar que els madrilenys eren el pitjor visitant de la categoria (només sis punts en quinze sortides fins ahir). I el més calamitós de tot és que els nervis i les pors que es van veure a la gespa van saltar a la graderia i el final no va ser gens edificant des de la perspectiva del Girona: l'equip amb els braços abaixats i sense cap fe a aixecar l'1-3 i un sector de l'afició xiulant els seus. Feia temps, anys, que no passaven aquestes coses al mateix temps a Montilivi, on fa tot l'efecte que la depressió ja està instal·lada.

Dos cops en deu minuts

Una gran part de la primera meitat va semblar un déjà-vu perquè va tenir moltes –massa– similituds amb el darrer partit a Montilivi contra el Cadis: l'empenta inicial del Girona (dues arribades en els cinc primers minuts) i una desconnexió fatal dels locals que els va fiscalitzar per partida doble: si el Cadis li va clavar dos gols consecutius (16' i 20'), ahir ho va fer el Rayo Vallecano (9' i 19'). I entremig, l'Oviedo (46' i 54'). El Girona, evidentment, no ha aprovat l'assignatura de ser molt més fort mentalment i contundent en camp propi quan encaixa un gol. Ahir va tocar anar a remolc del pitjor foraster de la categoria amb el 0-2 en el minut 19, tot i que les alarmes ja es van encendre abans del 0-1. No és normal que en els 9 primers minuts, René Román ja hagués hagut de treure tres mans. I tot i que el porter es va quedar a mitja sortida en el gol de Santi Comesaña, el cert és que la defensa del Girona feia ja tres o quatre minuts ben bons que naufragava i no aconseguia sortir de la seva àrea. Un molt mal presagi que es va convertir en fatalitat quan el Rayo va trobar dues vegades el camí de la xarxa en deu minuts. El 0-2, per adobar-ho, va ser un error de desconnexió terrible en un córner que Trashorras, que no se sol caracteritzar per ser un rematador de cap, es va trobar absolutament sol dins l'àrea.

Reacció incompleta

El Girona va entrar massa tard en el partit, però com a mínim la revifalla en la primera part li va servir per arribar als vestidors convençut que la remuntada era possible. En una fase d'aquelles d'acceleració constant dels blanc-i-vermells –Portu és un mestre a l'hora de liderar l'equip amb l'empenta–, el Girona va trobar el premi del gol en un córner rematat per Alcalá (40'). El descans va estroncar la fase de més efervescència dels locals i els va acabar tallant el ritme, perquè en la segona part va ser el Rayo qui va entrar amb millor peu al terreny de joc. A partir de la possessió i les associacions, els visitants van acabar sorprenent els locals. Es veia més a prop l'1-3 que no pas el 2-2 i, per desgràcia per al Girona, va passar exactament això. Quedava més de mitja hora al davant, però el partit ja feia molta pujada. El Rayo tenia el matx sota un control que ja no va perdre i el Girona no trobava ni el gol ni el suport de la graderia per reanimar-se. Els canvis tampoc van ajudar, perquè ni Aday ni Cristian Herrera ni Eloi van aconseguir revolucionar el duel i fer despertar Montilivi de la resignació. De fet, en els últims compassos el Girona va donar el partit tan per impossible que fins i tot Sandaza va deixar la gespa (amb els tres canvis exhaurits, el Girona va acabar amb deu) per evitar que les molèsties musculars anessin a més.

MINUT A MINUT:

1' Pere Pons roba una pilota en camp del Girona i la cedeix a Portu, que inicia una llarga cavalcada en solitari i opta per un xut des de la frontal fàcil per a Gazzaniga, tot i que tenia l'alternativa de Pablo Maffeo, que progressava tot sol pel carril dret.

4' Portu obre, ara sí, per Maffeo i aquest centra des de l'extrem esquerra per al remat de cap de Fran Sandaza, que es perd un pam per sobre de la porteria visitant..

5' En una pilota penjada a l'àrea del Girona, Embarba deixa amb el pit per a la rematada de Santi Comesaña, però la pilota topa, per sort per al Girona,amb la cama salvadora de Juanpe.

8' Embarba etziba un xut duríssim amb l'esquerra des del vèrtex de l'àrea i René respón amb una mà excel·lent arran de pal esquerre i envia la pilota a córner.

9' Fran Beltrán prova un xut des de 35 metres que duia direcció a l'escaire i René torna a lluir-se amb una gran intervenció i torna a enviar la pilota a córner.

9' 0-1. Javi Guerra pentina una pilota a dins l'àrea i Santi Comesaña aprofita una sortida a destemps de René i la passivitat de la defensa local per posar el cap en el moment clau i allotjar la pilota a les xarxes gironines.

19' 0-2. Córner que Ebert executa molt passat i Trashorras, venint des de darrere i absolutament lliure de marcatge, posa la pilota amb el cap lluny de l'abast de René.

27' Sandaza fa una passada llarga per a Portu i Gazzaniga es queda com un estaquirot malgrat tenir tot l'avantatge. Portu controla i cau a terra i reclama penal, però l'acció segueix i ara és Maffeo qui acaba provant el xut i estavellant la pilota al cos d'un defensa visitant..

29' Kiko Olivas acaba prenent la pilota a dins l'àrea a Javi Guerra, que se l'havia trobat de rebot.

34' Canvi de joc d'Alcalá sobre Maffeo, que després d'un control fa una diagonal però acaba xutant forçat amb l'esquerra, a fora..

40' 1-2. Borja García executa un córner i Alcalá salta per damunt la defensa i supera Gazzaniga amb un bon cop de cap.

42' Portu deixa la pilota per Borja García, que remata de primeres i Gazzaniga aconsegueix posar una mà miraculosa malgrat que el xut havia tocat lleugerament en la cama d'un jugador..

44' Falta indirecta a favor del Girona que Granell toca en curt per Borja García però el migcampista remata massa alt..

53' Bon eslàlom de Portu pel carril dret, però la seva centrada l'acaba enviant a córner Amaya, que daquesta manera' evita la rematada de Sandaza.

54' Enbarba fa dues bicicletes abans de rematar amb l'esquerra, prop de l'escaire però massa alt.

56' Xut ras i creuat des de la frontal de Fran Beltrán que René acaba blocant, tot i que s'ha d'estirar...

59' 1-3. Centrada des de l'extrem dret d'Embarba i Javi Guerra troba situació de rematada entre els tres centrals i envia la pilota a les xarxes amb el pit.

61' Xut sec de Granell des de la frontal de l'àrea que es perd per poc centímetres a l'esquerra de Gazzaniga.

64' Granell enganxa una volea des de la frontal, però Gazzaniga aconsegueix blocar la pilota.

73' Centrada passada de Maffeo i rematada de primeres d'Aday, massa alta, quan tenia tot el temps del món per controlar.

76' Sandaza fa una passada a Portu i aquest deixa una pilota d'or a Borja García, que telegrafia la seva rematada i Gazzaniga atura sense dificultats

77' Conducció de Portu, que fa una bona assistència a Sandaza, però la remtada del davanter al pal curt la llegeix bé el porter visitant, que rebutja l'esfèrica..

81' Còrner que executa Eloi i la rematada de Cristian Herrera es perd a fora.

83' Sandaza es perfila amb la pilota controlada però remata defecuosament amb la cama esquerra des de la frontal de l'àrea.