El Nàstic es complica la vida perdent un duel clau (0-1)

El Nàstic s'ha complicat la vida en la lluita per la permanència en perdre al Nou Estadi contra un rival directe, un Almeria que respira amb tres punts d'or. Kalu Uche ha fet el gol decisiu en la segona meitat (71').

El Nàstic no ha entrat bé al partit i l'Almeria ha començat aviat a sovintejar l'àrea grana, amb una volea de molt a prop de Kalu Uche rebutjada per Manolo Reina com a ocasió més destacada. Poc després, el mateix davanter nigerià ha estat a punt de sorprendre amb una vaselina Reina, que ha reaccionat bé. El Nàstic ha ajuntat les línies per deixar menys espais als visitants i ha millorat en atac. A més d'algunes accions a pilota aturada perilloses, la millor oportunitat dels tarragonins en la primera part ha estat una acció personal de Valentín, que ha completat amb un xut ajustat rebutjat per Casto.

A l'inici de la segona meitat, Kalu Uche ha tornat a estar a prop del gol amb un xut, després d'un córner, que ha tocat a la part exterior del pal dret de Reina. L'actiu davanter de l'Almeria no ha perdonat més tard, en un córner servit en curt, centrat per Fidel, projectat per Joaquín Fernández i rematat a la xarxa per ell. El Nàstic ha pressionat en l'últim tram del partit i Juan Muñiz, en una falta que els locals havien vist dins l'àrea, ha fet lluir Casto amb un gran llançament. Als grana els ha faltat, però, presència ofensiva en els últims minuts.