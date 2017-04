Potencial desaprofitat

Costa d'entendre que un futbolista de la transcendència d'Achille Emana no participi, malgrat estar convocat i en condicions, en un partit clau com el d'ahir, en què el Nàstic va trobar a faltar presència ofensiva, galons i desequilibri en atac, i que va acabar perdent contra un Almeria amb més convicció. “L'entrenador soc jo, i jo soc qui prenc les decisions. Potser un altre tècnic hi posaria altres futbolistes”, es va limitar a dir després del partit Juan Merino, preguntat en la roda de premsa per l'absència del camerunès a la gespa. El Nàstic no va trobar resposta al gol decisiu de Kalu Uche en la segona meitat (71') i va perdre un partit de més de tres punts contra un rival directe que agafa molt aire i surt reforçadíssim del matx. Els andalusos se situen a només un punt –amb el goal average a favor– dels tarragonins, divuitens i sense marge respecte a la zona de descens És evident que la situació del Nàstic és bona comparada amb fa tres mesos, però també hi ha la sensació que, una vegada canviada la dinàmica, ha desaprofitat l'oportunitat d'encarrilar la permanència amb dues derrotes doloroses a casa.

Dos germans, dues cares

Els germans Ikechuwku i Kalu Uche, experimentats davanters d'ofici, autèntics rodamons del futbol, van coincidir ahir al Nou Estadi, però no pas a la gespa. En el minut 76, Kalu Uche va ser substituït per Corona després d'una hora i quart d'insistència ofensiva amb premi final. En la primera meitat, va ser la punta de llança d'un Almeria més ben situat, i va estar a punt de batre Manolo Reina en una volea de molt a prop, salvada miraculosament pel porter andalús (2'), i en una vaselina després d'aprofitar una indecisió de Perone i Bouzón per prendre'ls la pilota (12'). En la segona meitat, primer va topar amb la part exterior del pal dret de la porteria de Reina en un córner (50') i, després, en un altre córner, va marcar: els visitants el van servir en curt, Fidel va penjar la pilota al segon pal i Joaquín Fernández la va deixar de cap al nigerià, que no va fallar (71'). El gran dels Uche va poder marxar satisfet, just en el moment en què el seu germà entrava al camp. Ikechuwku feia dos mesos que no jugava en la lliga, i Merino el va preferir a ell en lloc d'Emana, un fet que va fer inquietar la graderia. Fins llavors, el Nàstic només havia aportat perill, en la primera meitat, gràcies als espais que un actiu Tejera havia trobat entre línies i a alguna cursa per la dreta de Valentín, que va fer lluir Casto en la millor ocasió tarragonina del primer temps (36'). El Nàstic havia fet un petit retoc (el 3-5-2 es va convertir en un 5-4-1 en defensa per treure espais a un Almeria que havia començat millor el partit) i per això els grana van arribar una mica més còmodes al descans. Però la segona meitat no va començar bé per als locals, amb un parell d'arribades dels visitants. Així, Merino va fer entrar Delgado per posar velocitat on el substituït Stéphane Emana havia produït desgast, Muñiz per millorar les prestacions a pilota aturada i Ike Uche per posar-hi verí. De tots tres, només l'asturià va aportar perill. En el minut 80, Borja li va fer una falta que el Nou Estadi va veure dins l'àrea i l'àrbitre fora, i en el llançament, marca de la casa, va fer lluir Casto. Juan Merino va acabar el duel amb un 4-2-3-1, amb Delgado i Uche massa lluny de l'àrea i d'un cansat Barreiro, i l'equip grana amb prou feines va inquietar en els últims minuts la defensa d'un Almeria que va poder celebrar un triomf vital.