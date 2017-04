Dur desenllaç a l'Anxo Carro

Esperar al darrere i buscar fer mal al contracop. És una aposta clàssica i molta gent dirà que és una estratègia poc arriscada. En realitat no ho és. Sobretot si tens problemes crònics en atac. Ahir, en el Lugo-Reus, va quedar ben palès. El conjunt del Baix Camp va abrigar-se bé i va esperar la seva oportunitat. Una idea que semblava funcionar fins que, a quatre minuts del final, Yelko Pino va connectar sol com un mussol una centrada llunyana de Pita. Edgar Badia té molt bons reflexos, però aquella rematada era impossible d'aturar. 1-0 i cap a casa sense cap recompensa. A aquest ritme costarà assolir la tranquil·litat definitiva.

Els partits del Reus segurament són atractius per a la resta d'entrenadors i per a tots aquells tecnòcrates del futbol que llegeixen manuals tàctics, assisteixen a conferències i disfruten veient pissarres amb mil fletxes. En canvi, per a l'aficionat mitjà, el que alterna el seu seient a lateral i el tamboret de la barra del bar depenent d'on jugui l'equip, poden arribar a ser un autèntic suplici. En dies com ahir, en què el matx va coincidir amb la sobretaula, no sucumbir a la becaina té un mèrit enorme. I és que sobre la gespa de l'Anxo Carro no hi va haver emocions.

Quan juga a camp contrari, el Reus és expert a aconseguir que passin poques coses. És el que li convé i el que li ha funcionat fins ara. Així, en el partit d'ahir es va veure allò que estava previst i que ja van avançar els dos entrenadors en la prèvia. El Lugo va agafar la batuta i va combinar, mentre que els roig-i-negres es van tancar al darrere, ben ordenats, esperant alguna imprecisió dels gallecs. Els de Natxo González, això sí, van fer-ho amb una defensa que no havia jugat mai plegada fins ara, ja que Melli va ocupar el lateral dret, una posició òrfena a causa de les lesions d'Alberto Benito i de Campins. El resultat de tot plegat en els primers 45 minuts va ser un pobre bagatge ofensiu dels dos equips. Només hi va haver una ocasió destacable –per dir-ho d'alguna manera– per cap. En el minut 22, Joselu va veure com Edgar Badia acabava blocant un xut seu després que Atienza no refusés una precisa centrada de Jordi Calavera. Cinc minuts després, la rèplica va ser una rematada forçada amb el taló de Máyor, fàcil per al porter.

El clatellot, al final