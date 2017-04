El compte enrere està activat

En època d'alegries en cadena, la plantilla del Girona matisava l'eufòria assegurant dia rere dia que tot costava molt i que a tots els equips els arribaven mals moments. Possiblement era un simple discurs de prudència i modèstia, però el fet és que l'equip s'ha vist immers en la ratxa que ni havia viscut mai amb Pablo Machín ni hauria desitjat mai. Les tres derrotes seguides han fet perillar les expectatives d'ascens a primera divisió que tan havia anat alimentant la fiabilitat de l'equip, que s'havia arribat a situar amb onze punts d'avantatge i amb la possibilitat de convertir-lo en 14 quan va rebre el Cadis, justament el dia que tot es va començar a complicar. Constada la primera crisi de resultats, però, el Girona necessita fer net i mirar de recuperar la solidesa i la solvència que l'han dut fins a la zona de privilegi. I el compte enrere que marca el fet que quedin deu jornades per tancar el curs pot servir d'estímul per a un equip que, tot i l'encallada, manté sis punts d'avantatge respecte al tercer classificat.

El Girona té dues sortides consecutives que s'entreveuen de molta rellevància, perquè després de jugar al camp del Numància visitarà el Tenerife, que s'ha convertit en el perseguidor més proper després d'haver-se desfet per la mínima de dos rivals directes, el Cadis (0-1) i l'Oviedo (1-0). El Tenerife-Girona de la setmana que ve serà, de fet, l'últim enfrontament directe entre els equips que ocupen entre el segon i el sisè lloc. Els gironins presentaven un balanç prou bo en els duels directes, espatllat amb les derrotes consecutives contra el Cadis (1-2) i l'Oviedo (2-0). Els gironins han fet 9 punts dels 21 possibles contra els aspirants al segon lloc, un menys que el Tenerife i dos més que el Cadis i el Getafe. Curiosament, el que més ha afinat en aquests enfrontaments és l'Oviedo, que ha fet 16 punts –tots els del Tartiere, tres de Cadis i un de Montilivi– de 24 possibles.

El calendari del Girona i el Tenerife, els dos únics candidats a ocupar el segon lloc que es trobaran d'aquí a final de curs, és calcat. De fet, el conjunt de Pep Lluís Martí agafa el rival que s'ha enfrontat la setmana anterior al de Pablo Machín. Amb el condicionant, això sí, que l'equip que visita Montilivi rep després el Tenerife a casa seva, i a l'inrevés. Aquesta mateixa situació viuen el Cadis i l'Oviedo.

Tant el Girona com els quatre equips que ocupen la zona de play-off s'han d'enfrontar encara amb el Llevant, que progressa a ritme de rècord i que fa tota la pinta que li sobraran unes quantes jornades per assegurar el retorn a primera. Si la dinàmica del conjunt granota no es trenca, cada cop és més probable que el Girona visiti al Ciutat de València un equip ja amb la feina feta –quedaran 15 punts en joc, i el Llevant en té 20 més que el tercer– i, encara més, el Tenerife el rebi la setmana següent. De fet, l'Oviedo –visitarà el Llevant quan quedin 21 punts en joc– i fins i tot el Cadis –el rep d'aquí a tres setmanes, quan en quedin 24– també poden tenir aquest teòric avantatge.

I l'Osca, al darrere