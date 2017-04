Llàgrimes de cocodril al Mini

Després de muntar un ciri i estar a punt de pegar-se amb alguns dels seus companys al vestidor del Miniestadi perquè, segons assegura, “havien venut l'equip contra el Barça B”, el davanter Cheikh Saad va tenir un viatge de tornada a Elda molt mogut. A l'autocar, hi va haver discussions de les fortes i es va mig acordar dur el tema amb discreció. Però quan l'atacant lleidatà va arribar a casa i va veure el vídeo amb les llàgrimes d'alguns dels seus companys, va esclatar. Va deixar un missatge a les xarxes socials en què deixava entreveure que alguns d'ells havien arreglat el partit i va destapar la caixa dels trons. “El que em va fer més ràbia va ser veure com, entre els companys que ploraven, n'hi havia que ho feien per tristesa, però d'altres estaven actuant, perquè eren dels que s'havien venut. Jo pensava: «Però com collons pots plorar, si t'has venut?»” Tot plegat, segons indiquen fonts del club a L'Esportiu, per embutxacar-se uns 50.000 euros.

Cheikh no vol callar. Si diumenge insinuava, ahir va passar a l'acció i va decidir denunciar, sense eufemismes, que el Barça B-Eldenc de dissabte passat estava arreglat. Segons detalla el futbolista d'arrels mauritanes, quatre dels seus companys “havien apostat a la derrota per sobre d'un nombre determinat de gols.” I la que es va produir va ser d'escàndol. Un 12-0. El davanter de l'Eldenc, que deixa clar que el Barça B no té res a veure amb el que va passar –“ells van fer el que els tocava; jo hauria actuat igual”–, explica fil per randa els fets que es van produir dissabte passat al Miniestadi. No dubta a assenyalar el tècnic –qui posa el carnet és Fran Ruiz i qui mou els fils és Filippo Di Pierro–, que ahir, consultat per aquest diari, no va voler fer declaracions. “L'entrenador sabia alguna cosa segur, perquè mitja hora abans del partit jo era titular i després ja no. Entremig, a alguns companys els comenten que el partit està arreglat i els ofereixen participar en l'aposta, dient-los que cal deixar-se fer gols. Aquells que van dir que no, ja no van ser alineats. A mi ni m'ho van preguntar, perquè sabien que l'hauria feta grossa”, assegura Cheikh.

Denúncia amb proves

La prova definitiva que alguns dels seus companys es van vendre, explica, li van oferir dues persones que no coneixia quan ja era a l'autocar, després del partit. “Ells em van ensenyar uns missatges de WhatsApp que demostren tot el que estic explicant”, detalla a L'Esportiu el futbolista format a la Bordeta, que argumenta les raons per les quals ha decidit denunciar els fets: “Si ho dic és perquè no vull que es riguin més de mi, dels jugadors que treballem, ni tampoc dels l'aficionats. No entenc com algú pot apostar per la derrota del seu equip, guanyar calés així i, després, arribar al vestidor i mirar a la cara el company que se sacrifica.” L'escàndol que desvetlla Cheikh, que li ha costat rebre amenaces –“M'ha estat trucant una persona desconeguda, que m'intimida i diu que coneix la meva família”– ja està a les mans de la policia. Ahir mateix, el president de la junta gestora de l'Eldenc, David Aguilar, va anar a comissaria a denunciar els futbolistes sospitosos. Si bé Cheikh afirma que “és el primer cop” que viu una situació com aquesta, i que “abans del partit al Miniestadi no havia vist indicis que passessin aquest tipus de coses”, el president de la gestora, David Aguilar, va més enllà i explica que ell ja tenia la mosca darrere l'orella. “Jo sospito dels darrers tres partits, vaig anar a Barcelona a corroborar-ho i vaig passar vergonya”, admet Aguilar, que creu que al darrere hi ha una trama a tres bandes amb una xarxa d'apostes internacional. “Després del partit del Cornellà es van començar a veure coses rares. Això va afectar el vestidor i la relació entre nosaltres”, afirma el defensa Joseja. El màxim dirigent del club blaugrana, d'altra banda, suma jugadors als quatre que assenyala Cheikh. “En podrien ser cinc o sis, depenent del partit”, exposa Aguilar, que demana als futbolistes nets que siguin valents i denunciïn els que juguen brut. Mentrestant, l'entitat ja anunciat que farà fora els implicats i que acabarà de jugar la lliga amb jugadors del planter, si cal.

Mala maror a la plantilla