Fins ara, només sospites

Les sospites de partits arreglats per les apostes sobrevolen el futbol semiprofessional des de fa prop d'una dècada, quan es van universalitzar les apostes a través d'internet. Latents sempre en les converses subterrànies, especialment en els finals de temporada, mai ningú havia apuntat tan directament com ho han fet Cheikh Saad i el president David Aguilar cap a alguns jugadors de l'Eldenc.

En els últims mesos, en el futbol català, hi ha hagut dos partits que han estat sota sospita per aquest motiu. En la segona divisió B, el duel que el Gavà va perdre en la primera jornada contra l'Hèrcules (0-4) va provocar un terratrèmol intern que va obligar el president, Manuel Maniega, a pronunciar-se. “S'hauria de preguntar als jugadors que han marxat si han marxat per aquest motiu [amb referència a arreglar partits per les apostes]”, va dir al diari digital Futbol Catalunya. D'altra banda, el final de lliga de la tercera divisió la temporada passada va generar tota mena de sospites. Però en concret l'enfrontament que va disputar el Masnou contra el Rubí (1-2) va aixecar molta polseguera ja que el vicepresident del conjunt maresmenc, Pere Colomer, va denunciar públicament que els seus jugadors havien apostat sobre aquell partit. Tot i això, el president, Juanjo Benítez, en declaracions a aquest diari, ho va negar: “M'he reunit amb els meus jugadors i tots m'ho han negat. No puc fer res més que creure-me'ls perquè no tinc més proves que els rumors que han arribat a tothom.” El codi disciplinari de la FEF sanciona els futbolistes que apostin sobre les pròpies competicions amb multes de 3.000 a 30.000 euros depenent de la gravetat dels fets, i amb una inhabilitació que va dels dos als cinc anys.