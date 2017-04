Comencen les detencions

Només 24 hores després que el davanter Cheikh obrís la caixa dels trons, la policia va detenir quatre implicats en el suposat frau del partit contra el Barça B de dissabte passat. El jutge va cridar a declarar diversos jugadors (entre ells, Maiki, Guille Smitarello, Cháfer i Zanier), l'entrenador Di Pierro, el segon entrenador Fran Ruiz i el màxim responsable del fons d'inversió italià que mana a l'Eldenc. Dos jugadors, entre ells, el porter Zanier, el tècnic Di Pierro i el màxim mandatari Capuani van ser detinguts.

Com que s'ha decretat el secret en les actuacions, no ha transcendit la identitat de l'altre jugador detingut, però l'advocat de Capuani sí que va confirmar la detenció del gestor italià. “La policia m'ha dit que li anaven a prendre declaració però després m'he assabentat que ha quedat detingut. Us puc assegurar –va indicar als periodistes– que Capuani és innocent i hi ha diversos jugadors pel mig. El meu client no està relacionat amb la màfia calabresa”, hi va afegir.

Els detinguts estan acusats de corrupció després de la denúncia per haver arreglat partits aquesta temporada, entre els quals, la pallissa que es va endur l'Eldenc al camp del Barça B (12-0).

