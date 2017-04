Un lucratiu negoci fora de la llei

El 12-0 de dissabte passat al Miniestadi és la punta de l'iceberg. Ni les apostes en el món del futbol semiprofessional són excepcionals, ni el cas de l'Eldenc, amb l'entrada d'uns suposats inversors disposats a salvar l'entitat, és únic i aïllat. La segona B, una categoria de contrastos, que mescla clubs professionalitzats amb entitats dirigides per persones amb poca preparació, és terreny adobat per a l'entrada de personatges disposats a treure profit amb pràctiques de legalitat dubtosa, quan no són directament il·legals. Només d'aquesta manera s'entén que l'Eldenc acceptés les promeses que va fer-li l'empresari italià Nobile Capuani –ahir detingut–, que uns mesos abans d'aterrar a la ribera del Vinalopó va marxar de forma molt polèmica del Jumilla.

“Els directius de l'Eldenc sabien el que hi havia i no sé per què ara s'esquincen les vestidures, els vaig avisar que passaria, perquè ja ho vam viure al Jumilla.” Qui ho explica, en declaracions a L'Esportiu, és l'advocat Paco Serrano, que la temporada passada va conviure amb Nobile Capuani al club murcià, primer com a lletrat de l'entitat contractat pel mateix italià i després com a responsable de la junta gestora que va traspassar el club a uns empresaris xinesos. L'estratègia que Capuani va seguir al Jumilla, de fet, va ser la mateixa que ha utilitzat a l'Eldenc. La via de negoci, segons desgrana Serrano, és senzilla. Portar jugadors estrangers sense nivell al club, amb la promesa de tenir minuts. Això sí, aquests futbolistes havien de pagar altes quantitats per endavant. Els ho compensaven amb un suposat sou que després no cobraven. “En alguna ocasió, fins i tot, van prometre repartir el pastís amb la resta de jugadors i van fer pagar 20.000 euros a un noi per debutar a segona B. S'ho van quedar tot ells”, rememora Serrano, que admet que, mentre els italians remenaven les cireres, les apostes eren una segona via d'ingressos: “Ara se'ls ha escapat de les mans perquè ha sortit un resultat escandalós, però al seu moment aquí també van fer coses estranyes, fins que vam intercedir per tallar la història.”

El darrer pas és esvair-se, ja que la situació es fa visible. No s'aguanta per enlloc que un equip jugui a segona B amb futbolistes que no tindrien nivell ni per competir a primera catalana. “Aquesta gent entra, fa el negoci, agafa els calés i després desapareix amb un forat enorme [al Jumilla, van deixar un deute de 200.000 euros]. El que no esperava és que tornessin a Espanya després de tot el que va passar”, diu Paco Serrano, al qual fer tractes amb el grup italià li va costar intimidacions: “Són gent molt perillosa.” L'advocat madrileny, amb tot, no és l'única persona amenaçada, ja que Cheikh Saad, el futbolista que va destapar l'escàndol del Barça B-Eldenc, va denunciar també que havia rebut trucades intimidatòries.

La llarga ombra de les màfies