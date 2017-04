“Minimitzem les eufòries i els moments delicats”

Tant de bo aquest moment dolent de resultats ens serveixi per estar més atents i desperts i per reactivar-nos És un conjunt de l'aspecte mental, el físic, el tàctic i el tècnic. Tot plegat. Separar una cosa de l'altra és complicat Veig els jugadors tranquils. Si hi hagués angoixa o estrès, sí que pot comportar més molèsties

Hiperactiu durant totes les sessions de treball, Jordi Balcells (Lloret de Mar, 25/3/1978) coneix com pocs els detalls del vestidor del Girona, del qual dirigeix la preparació física des de fa cinc temporades.

Arribem als deu últims partits, i Machín deia dissabte que no estan frescos com abans, que acumulen molts quilòmetres i que hi ha molèsties. Com s'ha de gestionar tot plegat?

De fet, és l'habitual de cada temporada. Ens passa a nosaltres i passa a tots els equips. Sabem que és una lliga molt i molt llarga i que es van acumulant molts entrenaments i molts partits. I això fa que els jugadors que han participat amb més regularitat durant la lliga puguin passar moments en què la frescor del principi, per exemple, ara no hi sigui. Estem intentant regular els esforços de cadascú, en funció del camí que ha tingut durant la temporada, i dins l'època de l'any en què estem, intentem trobar les càrregues setmanals que ens permetin arribar amb la millor fluïdesa possible als partits.

Això explica que diversos jugadors es perdin part dels entrenaments?

La primera sessió de la setmana, com que de vegades hi ha cops dels partits i per l'acumulació de minuts, ens serveix per regular i posar-nos tots al mateix nivell. La gent que no ha jugat tant fins ara pot mantenir el ritme d'entrenament alt, competitiu, perquè quan li toqui jugar tingui un bon nivell. I els que han jugat més i, com és normal, tenen alguna molèstia, arrenquen la setmana ajustant els petits malestars que puguin tenir perquè el segon dia es pugui completar un bon entrenament entre tot el grup.

La recta final de l'equip en els últims anys ha estat molt bona. Els pot servir de mirall?

Crec que és un conjunt de l'aspecte mental, l'aspecte físic i el nivell tàctic i tècnic que té l'equip. Tot plegat. Separar una cosa de l'altra és molt complicat. La situació de l'any passat, per exemple, ens feia anar cap endavant sense cap tipus de pressió, i l'equip va acabar molt i molt bé a tots els nivells. Fa dos anys vam començar bé i les sensacions de l'equip al final també van ser molt bones. I fa tres anys, vam arribar a la part final molt per sota de l'objectiu de la permanència, i vam accelerar. Tot està íntimament lligat. I intentar polir els detalls de tots els aspectes, psicològics, físics, tècnics i tàctics, ens ajudarà a fer un bon tram final.

L'aspecte mental deu prendre més importància ara que l'equip s'ha encallat amb tres derrotes seguides.

Sí. Crec que l'aspecte mental és primordial, perquè et fa que vagis cap endavant o que puguis tenir algun dubte. Evidentment, a tothom li passen coses pel cap i sempre hi ha alguns moments de dubte o altres moments que estàs eufòric, però crec que sempre hem tingut tendència a minimitzar les eufòries i també a minimitzar els moments delicats. Ara estem en un moment complicat de resultats, per les tres derrotes, però no veig que això estigui creant una pressió excessiva sobre el grup. Hi ha moments bons i dolents. Aquest és un dels dolents de les últimes temporades, però s'ha d'intentar treure la importància excessiva que s'hi pugui donar perquè no ens acabi afectant.

El remei és afrontar-ho amb normalitat?

Sí. És que hem passat per situacions que hem guanyat quatre partits seguits, i no semblava res extraordinari. I potser sí que tenia un punt d'extraordinari. Són xifres molt bones, però no li hem donat una eufòria excessiva. Ara, hem fet dos partits bons, competint bé, que s'han escapat per detalls. I l'altre dia el Rayo s'ha de reconèixer que va estar millor que nosaltres. Ho hem de relativitzar tot. Pensar que estem passant un moment dolent i que l'única cosa que ens queda és revertir-lo. Segurament això fa que estiguem tots una mica més desperts, una mica més atents, que ens activem una mica. I tant de bo aquest moment dolent quant a resultats ens serveixi per reactivar-nos i posar els cinc sentits a la situació en què ens trobem.

El tècnic del Mirandés va dir que els havien cansat molt. Contra el Rayo no es va veure al final la rauxa del Girona de partits anteriors. També és un tema sobretot mental?

Sempre hi ha molts factors i és una mescla de tot plegat, però en aquest partit concret, acabàvem d'encadenar dues derrotes i vam encaixar un 0-2 en la primera part. L'equip va mantenir la intensitat no només en l'aspecte físic, sinó de pressió i posicionament. Vam acabar molt bé la primera part, amb l'1-2, i crec que vam començar molt bé la segona pel que fa a intensitat. I l'1-3 va provocar que, el que vèiem a prop, se'ns tornés a allunyar moltíssim. L'equip va voler tota l'estona però el rival tenia molta qualitat i vam anar veient que no ens hi podíem acostar. De fet, vam córrer molt. Els centrals i el pivot van fer un quilòmetre més dels que fan de mitjana durant la temporada. És cert que en els últims minuts hi havia la sensació que seria molt complicat.

No és el mateix tenir sis punts de marge havent-ne tingut onze que venint amb menys marge.

És el que parlem sovint de les dinàmiques. Quan els resultats van molt bé, et pots arribar a pensar que estàs millor del que realment estàs. I quan perds i veus que la distància es va escurçant, pots arribar a pensar que estàs malament, que estàs en una mala dinàmica. De tota manera, jo penso que l'èxit o el fracàs de la situació que estem vivint, que crec que és un èxit ser on som, parteix del fet que sempre hem estat pendents del dia a dia. No ens hem capficat en la distància. Una de les claus és centrar-nos en el que nosaltres podem controlar, en els nostres entrenaments i partits. El pròxim repte és el Numància. És l'objectiu. És el que hem fet sempre i, en l'aspecte mental, és el que ens pot ajudar. La resta són coses que et poden arribar a distreure, quan realment l'única cosa que vas a fer és a competir en un partit de futbol i recuperar les sensacions que hem tingut durant tot l'any.

El tòpic que quan els resultats no són bons apareixen les molèsties físiques que no hi ha en plenitud de resultats, el subscriu?

Sempre es diu que quan les coses van malament, tot va malament. Sí que és veritat que quan estàs més content, més feliç, i tot el teu entorn també, et sents millor. Ara potser hem passat una època amb dues o tres lesions, però també han aparegut abans, estant bé. Però tornant a l'aspecte psicològic, la felicitat i la confiança es reflecteixen en tots els aspectes, també el físic i les sensacions personals de cadascú. En aquest sentit, estic tranquil, perquè els veig cada dia i els veig tranquils. Si estiguessin en una situació d'angoixa o d'estrès, sí que podria comportar més molèsties o més malestar. Tampoc crec que sigui el cas. Més enllà de les lesions de Mojica i Ramalho, la resta són situacions habituals de la temporada.