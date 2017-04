“El Girona voldrà tallar la mala ratxa, no es poden relaxar”

Amb el Girona vaig començar molt bé, jugant i marcant, però després vaig sortir de l'equip per les lesions i la competència Ens està costant guanyar i marcar gols. Volem tornar a sumar de tres en tres per disfrutar del final de la temporada

Jairo Morillas (Gilena, Sevilla, 2/7/1993) va marcar dilluns passat al camp del Sevilla B (1-1) el seu segon gol de la temporada amb el Numància, que ja fa set partits que no coneix la victòria. El davanter, que va acabar el partit amb un fort cop al soli i serà dubte fins a última hora contra el Girona –“vull arribar, però s'haurà de veure com evoluciono en les últimes hores”–, té moltes ganes de retrobar-se amb antics companys diumenge a Los Pajaritos, un duel que preveu complicat per la necessitat dels dos equips de revertir les seves respectives males dinàmiques. De la seva experiència el curs passat al Girona, Jairo en guarda bons records, tot i que li va quedar l'espina clavada de no pujar a primera i també de pràcticament desaparèixer de l'equip en la segona volta de la lliga.

El Numància és onzè, amb 40 punts, i és a quatre del descens quan queden deu partits per disputar-se. Amb aquests números la permanència encara no està lligada...

Ni de bon tros, volem guanyar dos o tres partits com més aviat millor per estar més tranquils, perquè ja sabem que en aquesta categoria la salvació és molt cara. Ara tenim una mala ratxa de resultats i ens costa guanyar els partits.

Fa set jornades que no guanyen, una mala ratxa que comença a ser perillosa. A què ho atribueix?

A res en especial, abans havíem tingut alguna bona ratxa i ara ens toca viure'n una de dolenta, aquesta categoria té aquestes coses i sol passar a tots els equips. Però nosaltres continuem treballant bé, en l'últim partit vam posar les coses difícils al Sevilla B al seu camp i ara volem anar cap amunt.

En aquests set partits sense triomf només han marcat un gol, precisament marcat per vostè, i de penal. Un hàndicap important, no?

Sí, és molt important, perquè ens està costant molt guanyar partits i marcar gols. Volem fer-ne molts més a partir d'ara i tornar a sumar de tres en tres per poder disfrutar del final de la temporada.

Quan l'equip està instal·lat còmodament a mitja taula hi ha el perill de desmotivar-se i fins i tot de caure en la relaxació?

Sí que pot ser una mica, perquè si estàs a dalt sempre tens més il·lusió de mantenir-te allà fins al final. Nosaltres estem en una zona més tranquil·la, però no ens podem relaxar perquè els equips empenyen i tothom té moltes coses en joc encara. Volem salvar-nos aviat.

Quin clàssic que el Numància transiti en terra de ningú, és la tònica general de les últimes temporades...

Sí, sembla que aquesta és la zona del Numància, ja que fa bastants anys que estan així, acabant a mitja taula. Aquest any vam tenir una bona ratxa i semblava que miraríem cap amunt, però la categoria és molt difícil i una sèrie de mals resultats et perjudica molt.

Ara els visita el seu exequip, el Girona, segon classificat. Un partit d'altura.

I tant, tots dos equips estem necessitats, nosaltres encara no tenim la feina feta i a ells se'ls està escurçant el marge. El Girona fa molts anys que fa les coses bé, el curs passat vaig tenir la sort d'estar allà i és un gran equip, però ara és un rival i segur que serà un partit molt difícil. Fa molt de temps que són segons i la plantilla és molt bona, però ara tenen una mala ratxa i segur que la voldran tallar, perquè no es poden relaxar. Jo espero que pugin, perquè han fet mèrits.

Els gironins han encaixat tres derrotes seguides. Els pot afectar?

Crec que sí, perquè tenien un coixí de punts molt important i s'ha reduït. Encara tenen marge, però la resta d'equips són competitius i segur que els ho posaran difícil.

Creu que el Girona pujarà directament a primera divisió?

Des del principi sabia que el Girona estaria a dalt, i així ha estat, però repeteixo, encara no ho tenen fet i hauran de vigilar molt per assolir l'ascens directe.

Un altre any quedant amb la mel a la boca ja seria terrorífic. Vostè ho va viure en primera persona el curs passat...

Sí, seria molt cruel, per al club, l'equip, l'afició, la ciutat..., seria molt dur i és millor no pensar-hi. Seria un cop per a tothom, esperem que aquest any sigui el definitiu i que pugin.

El del Girona serà un partit especial per a Jairo o senzillament un enfrontament més?

Sí que serà especial, perquè és el meu exequip, vaig estar molt bé a Girona, vaig debutar a segona A i em van tractar molt bé. Hi vaig estar molt a gust i encara hi tinc amics, però espero guanyar i després ja els desitjaré el millor, perquè tinc molta estima al club, a la ciutat i a la gent d'allà.

El curs passat amb el Girona va començar jugant i marcant gols (va acabar amb sis), però després va desaparèixer en la segona volta. El va sorprendre tot plegat?

Sí, és el que pitjor vaig portar, ja que la primera volta va ser molt bona per a mi, vaig marcar bastants gols i fins i tot era el pitxitxi de l'equip. Però a la segona volta vaig tenir una petita lesió que em va fer parar i després ja se'm va fer molt difícil tornar a entrar per la competència.

Què creu que va fallar per acabar tenint un paper residual en els esquemes de Pablo Machín?

Una mica tot, les lesions, que a l'hivern van portar més davanters i ja érem molts..., tot plegat va fer que se'm compliqués molt tornar a jugar.

Aquesta temporada ha marcat dos gols, curiosament els dos últims del Numància. Com valora la temporada?

M'està costant una mica, perquè també he tingut lesions, després en Manu del Moral ho estava fent bé i jo entrava a les segones parts... Ara espero tenir més continuïtat i seguir marcant gols; per a mi és molt important acabar bé aquesta temporada.

Encara pertany a l'Espanyol. Quins plans de futur té?

Encara no sé res de cara a la temporada vinent, tinc contracte amb l'Espanyol i n'haurem de parlar. El més important és acabar bé el curs, serà clau per al meu futur.