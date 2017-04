Amb set no n'hi ha hagut prou

Els tres rivals amb els quals coincidia per primera vegada a segona A aquesta temporada –el Getafe, l'UCAM Múrcia i el Reus– van veure com, en la seva primera visita, el Girona s'enduia els tres punts. Guanyar a camp contrari fa molt temps que no és, ni de bon tros, la utopia que semblava per als blanc-i-vermells en les seves primeres experiències a segona A. Ja amb Pablo Machín a la banqueta, els gironins van arribar a guanyar 13 dels 21 partits de lliga regular a camp contrari –més el de la Romareda al play-off– el curs 2014/15. El curs passat, l'equip va celebrar vuit victòries com a visitant, xifra superada només per l'Alavés i el Còrdova. I aquesta temporada, els gironins presenten el segon millor balanç de la categoria a fora (sis victòries, tres empats i sis derrotes), superats només pel Llevant. Tot i la fiabilitat demostrada els últims anys lluny de Montilivi, hi ha escenaris que encara es resisteixen als blanc-i-vermells. I Los Pajaritos, el camp on va créixer Pablo Machín i on l'equip necessita refer-se diumenge de la inesperada ratxa de tres derrotes seguides, n'és un dels exemples més clars.

El Girona ha celebrat com a mínim una victòria en 34 dels 55 estadis que ha visitat. Dels 21 equips als quals el conjunt blanc-i-vermell no ha guanyat jugant com a visitant, n'hi ha amb un sol duel, i més de la meitat (12) no competeixen ja a segona A (l'Alacant ni tan sols existeix). Que continuïn a segona A, hi ha nou equips que no han vist volar mai els tres punts del seu estadi en una visita del Girona. I Los Pajaritos és, juntament amb el Nuevo Arcángel de Còrdova –set visites més la del play-off del curs passat– i el Martínez Valero d'Elx, un dels estadis que més es resisteix.

Dos punts en l'afegit