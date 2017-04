Aferrar-se a la poltrona

“Cal recuperar la tranquil·litat”, diu el tècnic del Badalona La part alta

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça B 66

32 20 6 6 71 27

Alcoià 61

32 17 10 5 50 25

València B 55

32 15 10 7 50 40

Badalona 53

32 13 14 5 38 26

Vila-real B 51

32 14 9 9 51 35

Atl. Balears 50

32 13 11 8 40 29

Hèrcules 50

32 15 5 12 40 30

Lleida 47

32 13 8 11 36 37

Ebre 45

32 11 12 9 29 29

At. Saguntí 44

32 11 11 10 37 31

“Cada partit és una final.” Aquest és segurament el tòpic del futbol que se sent més sovint quan s'entra en el darrer mes i mig de competició. I no deixa de ser cert. Molts equips es juguen ara la temporada i saben que el marge d'error s'escurça. És el cas dels equips de segona B que estan lluitant per jugar el play-off. Amb el Barça i l'Alcoià ja distanciats, hi ha cinc equips que aspiren a la tercera i la quarta posició. Ara mateix, el València Mestalla i el Badalona ocupen aquestes dues places i s'hi volen aferrar.

El conjunt del Barcelonès està en una situació privilegiada que hauria signat fa uns mesos, però tot i això, ara es troba en un sot pel que fa a resultats –2 punts de 9– que ha fet que el marge respecte al cinquè s'hagi escurçat significativament. Fa tres setmanes, el tenia a set punts i ara està a només dos. En aquest context, el seu tècnic, Manolo González, remarca el valor de la serenitat. “Hem d'estar tranquils i recuperar la calma. Això t'ho donen les victòries, ja que et rearmen de confiança en el joc i també en l'aspecte mental”, afirmava l'entrenador d'arrels gallegues just després de veure com el seu equip queia al camp del Gavà (2-0). González, amb tot, confia en les aptituds que tenen els seus homes per revertir la tendència de resultats més recent: “Ens mereixem i ens hem guanyat jugar el play-off; i estem capacitats per fer-ho sense cap problema.”

Calendari de contrastos