Amb segell català

La jornada en què l'Olot i el Peralada s'asseguraven la participació en la promoció d'ascens al grup català, a més de 2.000 quilòmetres de distància un altre tècnic de la terra aconseguia una gesta encara més gran: Manolo Márquez, en la seva primera temporada com a entrenador del filial de Las Palmas, es proclamava campió de lliga amb sis setmanes d'antelació. “Quan arribes a un lloc nou sempre esperes que et vagi bé, però no imaginava que m'hi anés tant, i més després d'un inici de lliga tan complicat.”

L'equip va necessitar un parell de mesos d'adaptació al primer tècnic de la història del filial nascut fora de les Illes –quatre victòries en els primers deu partits–, però a partir de l'onzena jornada el grup va aixecar el vol i ha estat, fins ara, una autèntica piconadora. Des d'aleshores, només una derrota i un empat, amb un filial groc que ha anat superant rivals amb la superioritat que mostren les estadístiques –21 punts d'avantatge respecte al segon, equip més realitzador i menys golejat–. “Tècnicament som, de llarg, el millor equip del grup, però faltava treballar aspectes defensius i ser més consistents”, explica un Manolo Márquez que ha intentat deixar la seva empremta sense que l'equip perdés “la seva essència”.

“Aquí la pilota està per sobre de tot. Sempre explico una anècdota: a Catalunya, quan és l'hora d'entrenar sempre has d'anar al vestidor dels jugadors a trucar a la porta; aquí, en canvi, sempre et trobes els jugadors al camp fent tocs o jugant a futtennis”, explica el tècnic barceloní, que s'ha trobat amb un futbol en què la tècnica està molt per sobre del físic. “A aquests jugadors no els pots demanar que vagin a les disputes aèries ni a les segons jugades..., tenir la pilota és innegociable, però sí que hem intentat, i crec que ho hem aconseguit, ser més constants, jugar a futbol els 90 minuts i no deixar-nos influir per elements externs”, diu Márquez, que ara lluitarà per intentar retornar el filial a la categoria de bronze. Tot i això, però, a Las Palmas hi ha una cosa encara més important que pujar: “Seria una ximpleria dir que no preferim estar a segona B, però el principal objectiu és pujar jugadors del filial al primer equip. Aquí canviarien l'ascens per tenir dos o tres jugadors més del planter al primer equip l'any que ve. En aquest club tenen nassos a l'hora de pujar jugadors; si el futbolista és bo, tant se val si juga a segona B, a tercera o a regional”, reconeix el preparador català, que té clar que continuarà almenys un any més a l'entitat. “S'hi viu molt bé, em tracten de manera excel·lent i a sobre les coses m'estan sortint com esperava”, sentencia.