Pioners a la Xina

El futbol europeu ha rebut en els últims anys una forta injecció de capital estranger. Un dels països que han apostat més fort en la compra de clubs ha estat la Xina. El que no és gens comú, en canvi, és que un equip europeu inverteixi en un club xinès. Això és, precisament, el que ha fet el Reus. L'entitat roig-i-negra, de bracet del seu propietari, Joan Oliver, va anunciar ahir la compra d'un 29% de les accions del BIT CF, i es converteix en la primera societat estrangera que compra un equip de futbol a la Xina.

L'anunci d'adquisició d'ahir, en tot cas, no és més que la rúbrica d'una operació en marxa des de la temporada passada. El club que ha comprat el Reus és el de la Beijing Institute of Technology (BIT), i milita en la League Two (l'equivalent a la 2a divisió B d'aquí). Els pequinesos inicien la nova temporada aquest cap de setmana, i estaran a les ordres de l'exfutbolista roig-i-negre Robert Aufingher.

“Volem desenvolupar el futbol a la Xina, formar jugadors a llarg termini i anar fent progressos”, va explicar ahir Joan Oliver, que creu que fa falta millorar quant a mètode al país asiàtic: “Aquí el futbol està ple de gent amb molts calés però poca experiència. Volem ser referents d'una altra forma de treballar. Som gent de futbol, no el típic inversor amb el caprici de comprar un club.” D'altra banda, amb vista a incorporar futbolistes xinesos al primer equip, Oliver va ser realista: “Ara per ara, la distància entre LaLiga i el futbol xinès és molt gran.” Per a aquest projecte, Oliver tindrà companys seus de l'època al Barça com ara Xavier Sala i Martín i Rafael Yuste. Des de la Xina, la seva arribada es veu com una oportunitat, tal com afirma el president del BIT FC, Yang Bin: “L'acord ens permet millorar la infraestructura del club i aprendre del know-how futbolístic del Reus.”