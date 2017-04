La tranquil·litat com a recepta

X.M.

El Girona, que ahir va tornar a treballar al camp annex de Montilivi, ha tingut una setmana més carregada d'entrenaments que l'anterior –va ser de mínims–, tot i que diversos jugadors s'han perdut part de les sessions o, directament, totes. “Hi ha jugadors a qui estem cuidant, res de nou perquè a aquest punt del campionat i amb molts minuts a les cames surten petits problemes. Els anem dosificant, amb la idea que puguin estar en les millors condicions”, va explicar Pablo Machín. En aquest context, s'hi emmarca Pedro Alcalá, que ha treballat tota la setmana al marge del grup. “Confio poder-lo tenir a punt, però fins demà [per avui] no ho sabrem”, va explicar el tècnic. Més complicat ho té Samuele Longo, que no s'ha ni entrenat per culpa d'unes molèsties a la planta del peu. “Estem intentant corregir-li amb unes plantilles, però és una situació més delicada. Ho hem de valorar molt bé, pensant també en el futur”, va dir el tècnic. I els que segur que no agafaran avui l'autocar cap a Sòria són Jonas Ramalho i Johan Mojica, que es recuperen de lesions musculars. Fran Sandaza, Juanpe i Borja García no han completat totes les sessions de la setmana, però no haurien de tenir cap problema per jugar demà contra el Numància. El Girona fa aquest matí l'últim entrenament a Montilivi, abans de marxar cap a Sòria. Amb les diverses molèsties que hi ha hagut, no seria gens estrany que Machín fes viatjar 19 jugadors cap a Sòria, com va fer en l'anterior partit a camp contrari, contra l'Oviedo.