Urgència en la convulsió

El Mallorca i el Nàstic disputen avui a Son Moix un dels partits calents de la jornada. Els tarragonins, que han perdut el marge de punts respecte a la zona de descens que havien aconseguit gràcies als bons resultats del febrer, visiten el penúltim, un Mallorca en estat crític que té les places de permanència a cinc punts i que avui estrenen el tercer entrenador de la temporada, Sergi Barjuan. L'equip balear, que fa 36 anys que no juga a segona B i que ha estat més temporades a primera que a segona A, no es pot permetre el descens de categoria, de manera que la pressió i els nervis l'envolten, un fet que el Nàstic pot aprofitar en el partit d'avui. L'equip tarragoní, que ha perdut els dos últims partits de casa, contra l'Elx i l'Almeria, ha guanyat en tres dels cinc últims desplaçaments, de manera que es troba més còmode lluny del Nou Estadi. El Mallorca només ha aconseguit tres punts, fruit de tres empats, en les set últimes jornades, una circumstància que ha precipitat la destitució de Javier Olaizola, substitut al desembre de Fernando Vázquez, i l'arribada de Sergi Barjuan.

Avís a Achille Emana

Un dels futbolistes de més qualitat del Nàstic, Achille Emana, no ha jugat els últims partits, però Merino va avançar ahir que avui podria ser titular perquè aquesta setmana s'ha entrenat “de manera espectacular”. “Si s'entrena mínimament normal, té un tant per cent elevat de ser titular. La resta de jugadors veuen els entrenaments i els comportaments. Si no entrenes bé, no jugaràs bé. Quan tens una edat, si no entrenes bé, perdràs l'espurna i no estaràs bé”, va afirmar Merino, que accepta les crítiques cap a ell pels últims mals resultats.