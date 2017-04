El Sant Andreu i Azparren volen “continuar creixent plegats”

Queden sis jornades per finalitzar la lliga i, per tant, per saber si el Sant Andreu es classificarà per a la fase d'ascens. Des del club, però, es va voler escenificar ahir la confiança en el cos tècnic i demostrar que aquesta no passa per disputar la promoció. Així, es va anunciar que Mikel Azparren ha renovat per una temporada amb el club del Narcís Sala, així com els seus ajudants.

El director esportiu, Àlex Redondo, va deixar clar el motiu de l'anunci. “El renovem perquè tenim un projecte a llarg termini i perquè creiem en el seu treball i el seu equip per continuar plegats de cara al futur”, va explicar, i va afegir: “Volem continuar creixent plegats, estem contents amb la feina feta fins ara i li volem donar continuïtat, independentment del resultat esportiu final.” Per la seva banda, Azparren va refermar que es troba molt a gust al club andreuenc. “Estic on vull estar. Treballem a llarg termini i donem continuïtat al projecte”, va comentar. “No és fàcil tenir aquesta confiança en el futbol, on el curt termini massa cops pesa més que cap altra cosa”, va destacar el tècnic navarrès, tot agraint el gest: “És important que valorin el teu treball, i més si això ho fan al lloc on vols estar.”

La mesura, al seu entendre, permetrà “planificar amb temps per poder continuar fent aquesta bona feina”. Al mateix temps, Azparren va trencar una llança a favor del seu equip: “El que m'aporten com a professionals tant en la seva àrea com fora d'ella em té molt content; no hi ha ni un sol dia que no pensin en com es pot ajudar l'equip.”