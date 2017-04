Són l'orgull del país

En una temporada en què els catalans s'han centrat en la lluita a la zona mitjana-baixa de la classificació, el Badalona i el Barça B han estat els únics equips que s'han permès unes quantes alegries. El quart classificat i el líder es veuran les cares avui (17 h, Esport3) amb molt en joc: per als de Gerard, la victòria significaria certificar matemàticament la promoció d'ascens i fer una passa més per refermar el lideratge; per als de Manolo González, el triomf trencaria la ratxa de tres partits sense vèncer.

La promoció d'ascens i el lideratge estan en joc en un partit marcat pels precedents. El Badalona ha estat un dels dos equips que han aconseguit derrotar el Barça al Miniestadi aquesta temporada –l'altre és el Cornellà– amb un partit rodó per als escapulats (1-3). “El Badalona és un equip sòlid que ens va guanyar bé al Miniestadi”, diu Gerard López, entrenador del Barça, que qualifica aquest partit com a “importantíssim”. “Al davant tenen quatre futbolistes que estan molt per sobre del nivell que hi ha segona B: Alfaro, Romera, Perea i Cardona”, admet el tècnic del Badalona, Manolo González: “La clau és que no apareguin, i per això hem de defensar-los lluny de la porteria.”

Els dos equips arriben en dinàmiques contraposades. Mentre els blaugrana acumulen 20 gols a favor i 0 en contra en els últims tres partits, el Badalona ha sumat dos punts en aquest tram. “Arribem en una línia positiva i estem preparats per al que pugui passar”, diu Gerard. “Si treballem com fins ara, les coses sortiran bé”, conclou González.

Torna el futbol a Elda