Derbis que compten

No és un Barça-Espanyol, ni de bon tros. La tercera és un món completament diferent. Però dins d'aquesta realitat, la ciutat de Barcelona viurà un diumenge mogut. El Sant Andreu i el Júpiter i la Muntanyesa i l'Europa es veuran les cares en un doble derbi barceloní.

Gairebé a vida o mort serà el duel al Narcís Sala (18 h). Sobretot per al Júpiter, que necessita sumar si no vol quedar definitivament despenjat a la cua de la classificació. Per als locals, la situació no és tan dramàtica, però sí que, en plena lluita pel quart lloc, tampoc es poden despistar gaire. Els andreuencs Joel Armengol, Ton Alcover i Aleix Dalmau seran baixa per lesió, mentre que, per part gris-i-grana, Èric Blasco, sancionat, tampoc podrà jugar.

Unes hores abans, a l'altra banda de la Meridiana (12 h), la Muntanyesa i l'Europa s'enfrontaran en un derbi de menys necessitats. En situacions molt similars, els dos conjunts tenen un cert marge respecte al descens, però encara no tenen la permanència tancada, així que farien bé de sumar aviat i estalviar-se patiments innecessaris. Per altra banda, el partit serà una bona oportunitat per a la Muntanyesa d'ampliar una ratxa que fa set anys que dura: i és que els de la Prosperitat no han perdut mai contra l'Europa des que juguen a tercera divisió.

A la mateixa hora que a Nou Barris, el Peralada tindrà una excel·lent oportunitat d'assaltar el lideratge després que ahir l'Olot es deixés dos punts al camp del filial del Sabadell. L'empresa, però, no serà gens fàcil, ja que, a la zona baixa de la taula, el Castelldefels acumula dues victòries consecutives i està en plena trajectòria ascendent. A més, els gironins arriben al duel amb moltes baixes: Carbó (sancionat) i Draman, Gianni, Coro, Nacho Ruiz i Víctor Alonso (lesionats) no podran jugar als Canyars.