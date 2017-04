El Girona obté un triomf d'or a Sòria (0-2)

El Girona ha tallat en sec la crisi, després de tres derrotes consecutives en la lliga, amb un triomf d'or al camp del Numància (0-2). L'endemà dels empats del Tenerife i el Cadis, l'equip de Pablo Machín ha superat el Numància gràcies a dos gols de Pedro Alcalá. El 0-1, amb un xut de falta directa espectacular. I el segon, ja en el temps afegit, després que el porter rival hagi pujat a rematar un córner.

Amb Bounou a la porteria, el Girona ha començat manant en la primera meitat, contra un rival carregat de baixes. Els gironins, però, s'han mostrat imprecisos, amb problemes per fer combinacions que l'acostessin a la porteria rival. Portu ha tingut a prop el 0-1, però el porter Aitor ha estat fi a l'hora de treure una centrada del murcià després d'una pilota penjada a l'olla (5') i li ha tret un altre bon xut (23'). L'altra aproximació clara dels gironins en la primera meitat ha estat en una bona jugada de Maffeo, la centrada del qual no ha trobat rematador (28'). El Numància, més poruc, ha intentat aprofitar alguna de les pèrdues de pilota dels gironins. L'ocasió més clara dels locals abans del descans ha estat un xut de Valcarce des de la frontal que, després de rebotar en Alcalá, ha sortit per poc (32').

El Girona ha obert la llauna amb un golàs espectacular de falta de Pedro Alcalá (54'). El central murcià ha fet un xut potentíssim des de la frontal que ha entrar per l'escaire. Amb el 0-1, el Numància ha mirat de prémer l'accelerador, com a mínim amb més empenta. Capilla, des de fora l'àrea, ha fet un xut que ha sortit per l'esquerra de la porteria de Bounou (82'). I amb els locals en plena insistència, el marroquí ha estat providencial en treure un xut de Pedraza, que ha fet una rematada seca arribant des del darrere a dins l'àrea (84'). El conjunt de Jagoba Arrasate ha arriscat al final, el porter Aitor ha pujat a rematar un córner, i la jugada ha acabat amb el 0-2, després d'una cabalcada de porteria a porteria de Pedro Alcalá.