Alcalá cura tots els mals

Amb un míssil des de la frontal i una cursa d'àrea a àrea, el central Pedro Alcalá va decidir el Numància-Girona i va curar tots els mals de l'equip de Pablo Machín, que ahir va trencar la preocupant sèrie de 0 punts de 9, va injectar-se una sobredosi d'autoestima i va clavar, de passada, una garrotada majúscula als rivals que encara somien –potser des d'ahir el verb somiar ja l'han de conjugar en passat– l'ascens directe a primera. La jornada havia començat amb les alarmes enceses i va acabar amb aquestes mateixes alarmes desades al calaix. El Girona visitarà dissabte l'Heliodoro Rodríguez López amb un coixí de vuit punts que torna a ser molt i molt confortable i que l'ha tornat a disparar al capdamunt. Corria el risc de fer-ho amb només tres punts de marge i la possibilitat de perdre a l'illa un segon lloc que s'ha fet seu des de la quinzena jornada.

El Girona va trobar la clau de l'àrea del Numància, però no pas la de la porteria. Qui va estar més a prop del 0-1 va ser Portu, però els seus dos xuts, que en circumstàncies normals haurien estat dos gols, no van acabar a la xarxa per dues aturades molt meritòries d'Aitor Fernández, que va sostenir el Numància durant els millors moments del Girona. Va fer la sensació que quan els visitants acceleraven, circulaven amb dues marxes més que no pas el seu rival. El problema és que el ritme dels de Machín no va ser constant i que el Numància va aconseguir agafar aire en moments molt delicats. Els sorians, sense davanters, van plantejar un 4-2-3-1 amb Pablo Valcarce com a futbolista més avançat. Tot i que Bounou no va haver d'intervenir com Aitor Fernández, les amenaces dels locals a tres quartes parts de camp van ser excessives per la poca cosa que tenien al davant.

Amb les ensopegades del Tenerife i el Cadis i un rival ple de baixes, moltes de les quals de primer ordre, el Girona no podia deixar escapar de cap manera l'ocasió que se li presentava. Però una cosa és la teoria i la pissarra i l'altra la pràctica i el terreny de joc. I el que era irrefutable és que els de Machín no tenen ara aquell estat de forma que tenien fa un, dos i tres mesos.

La falta que Pedro Alcalá va incrustar a les xarxes de la porteria del Numància va permetre al Girona tornar a jugar a favor de marcador després de tres partits i 58 minuts. El més complicat semblava fet, però la realitat va ser una altra molt diferent. Els gironins no van aprofitar la injecció anímica del 0-1 ni la llosa que aquest mateix gol va significar per al Numància. Els efectes del gol van desaparèixer de manera gairebé immediata. Al Girona se'l va veure nerviós, insegur i sense criteri. La pilota al peu els durava dues passades o tres com a màxim. El pas enrere va ser tan evident com preocupant. I els locals, que ja ho tenien tot perdut, el van fer endavant.

Amb les idees clares i més frescor de cames, era per destrossar el partit al contraatac. Però ni hi havia lucidesa –els gironins van llençar a la brossa almenys tres accions de superioritat numèrica– ni tampoc frescor –Granell ja va haver de ser rellevat en el descans, Sandaza també va acabar fos i Aday tampoc no va aguantar gaire més enllà del minut 80–. Per moments, el Girona va jugar amb foc i va concedir massa iniciativa al Numància. I si no es va cremar va ser perquè Bounou va ser providencial després d'una combinació entre dos dels homes de refresc dels locals (Dani Nieto i Pedraza) que no va acabar de miracle en l'1-1. El partit encara reservava un últim cop d'efecte més enllà del minut 93: amb tots els jugadors locals inclòs el porter dins l'àrea, el córner que el Numància va tenir per empatar el partit va acabar amb el contraatac del 0-2 iniciat i culminat per Alcalá, el millor del duel d'ahir amb molta diferència.