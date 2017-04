Els punts, el millor revulsiu

El Girona no les tenia totes. La inesperada sèrie de tres derrotes havia fet mal a l'equip, que mantenia una situació de privilegi –sis punts de distància respecte al tercer– però que veia com un camí fins a aquell moment de roses començava a fer pujada. Amb la necessitat de recuperar confiança i autoestima, fins i tot dijous passat l'equip va rebre la visita al vestidor de Xesco Espar, especialitzat en psicologia esportiva. Els blanc-i-vermells necessitaven reanimar-se, i no hi ha millor vitamina que la que van aconseguir a Los Pajaritos. El 0-2 contra el Numància tancava una jornada rodona per als gironins, que van aprofitar que els dos perseguidors principals –el Tenerife i el Cadis– havien empatat i van tornar a fixar en vuit punts el marge a la zona d'ascens directe respecte al tercer lloc. Les sensacions transmeses en joc i en capacitat de manar i controlar el partit, contra un rival encallat i carregat de baixes, tenen encara marge de correcció, però l'impuls que ha agafat l'equip en la classificació just abans de visitar el Tenerife, tercer classificat, és la millor arma.

Tot i l'encallada dels zero punts de nou possibles, el Girona progressa a un ritme propi d'ascens directe a primera. Els 61 punts amb què ha tancat les 33 primeres jornades són el seu rècord des que és a segona A. Ni tan sols la temporada dels 82 punts –fa dos anys–, l'equip de Machín no havia fet tants punts (en tenia 59) abans d'afrontar les nou últimes jornades del campionat. De fet, els gironins han fet més punts en les 33 jornades de la temporada actual que en tota la lliga sencera dels cursos 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 i 2013/14. Els de Machín acumulen només cinc punts menys que els 66 amb què va tancar el curs passat i que li van valer la disputa del play-off com a quart classificat.

Cap gran ratxa