Només han de rematar-ho

El Barça B domina amb rigor el grup 3 de la segona B. El conjunt blaugrana és el líder més sòlid del grup amb equips catalans des de la temporada 1995/96, en què el Llevant va arribar a la jornada 33 amb 71 punts. Des d'aleshores cap equip ha aconseguit en aquest moment de lliga la puntuació que té actualment l'equip de Gerard López i que recorda la del Nàstic, ascendit en l'eliminatòria de campions, fa dues temporades, amb diferències similars respecte als perseguidors.

El Barça B ha mantingut un frec a frec amb l'Alcoià per la primera posició des de l'inici de la lliga. Les darreres patinades de l'equip de Seligrat i les quatre victòries consecutives blaugrana en el moment més decisiu de la temporada han establert una diferència gairebé definitiva perquè els blaugrana acabin en primera posició. De fet, no hi ha hagut cap equip, en els últims 21 cursos, a qui s'hagi escapat la primera posició havent arribat a cinc jornades del final amb una diferència superior als cinc punts respecte al segon (el Barça B té un +7 sobre l'Alcoià). “Ja hem aconseguit el primer dels objectius, però encara queden cinc jornades”, diu l'entrenador del Barça B, Gerard López, que no vol confiances en el tram final de curs. “Ha estat una bona jornada”, hi afegeix Gerard referint-se a les patinades de l'Alcoià (1-1), el València Mestalla (1-1) i la seva victòria contra el Badalona (0-2).

Jutges de la part baixa