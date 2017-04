Obstacles per a un altre partit transcendent

El Nàstic jugarà dissabte a la tarda al Nou Estadi un dels molts partits transcendents que li falten, aquesta vegada amb l'afegit d'enfrontar-se amb un rival directe, el Mirandés, últim classificat i amb cinc punts menys que els grana, que en mantenen un de marge respecte a les places de descens. Per al duel, en què molt probablement una derrota retornaria el Nàstic a la zona de descens i donaria molta vida al cuer, Juan Merino té molts problemes al mig del camp, ja que no podrà disposar de Luismi, Cordero, Madinda ni Muñiz. I encara té tres baixes més en altres demarcacions: Barreiro, Mossa i Djetei.

El partit del cap de setmana passat a Mallorca va provocar quatre baixes al Nàstic. Madinda es va fer una lesió fibril·lar de grau dos al bíceps femoral de la cama esquerra i Manu Barreiro, una lesió fibril·lar de grau u a l'adductor esquerre. Tot i que en el comunicat mèdic fet públic ahir no es parla del període de baixa, els casos precedents de lesions similars fan pensar que Madinda estarà unes tres o quatre setmanes de baixa i Barreiro, una o dues. A Mallorca, a més, Mossa va veure la desena targeta groga de la temporada i Juan Muñiz, la cinquena, i ahir van ser sancionats amb un partit pel comitè de competició. Per altra banda, Luismi està en la fase final de la recuperació de la lesió fibril·lar a la cama dreta, tot i que estarà gairebé descartat per dissabte, i Cordero es continua recuperant de la seva, també fibril·lar. Encara li queden, en principi, un parell de setmanes. Per acabar, Djetei ha d'estar uns dos mesos de baixa per l'avulsió a l'adductor de la cuixa dreta.

El sistema, perjudicat

Juan Merino utilitza habitualment el 3-5-2, que inclou tres mitjos centres. Sense Luismi, Madinda i Cordero, que han jugat sovint des de l'inici amb Merino quan han estat disponibles, i sense Muñiz, amb el rol sobretot d'alternativa, al tècnic andalús només li queden tres futbolistes per a aquesta posició, Zahibo i Xavi Molina, de perfil clarament defensiu, i Tejera. Si convé, també hi pot actuar Cristian Lobato. No es pot descartar que Merino faci servir el 4-4-2, que li permetria utilitzar només dos mitjos centres i més interiors i extrems. Sense Barreiro, Delgado i Emana seran, segurament, els jugadors més avançats, i Ferran Giner podria ocupar la baixa de Mossa.