La història continua

El Mediterranean International Cup (MIC) dona avui el tret de sortida a la seva dissetena edició, la setzena de consecutiva que es disputa a les comarques gironines –la primera es va celebrar a les Canàries–. El torneig, consolidat com un dels millors del món pel que fa a futbol de base, torna a batre gairebé tots els registres amb rècord d'equips (284), partits (693) i països participants (41 dels cinc continents). L'esdeveniment, que s'espera que tingui un impacte econòmic d'uns 4 milions d'euros i un seguiment multitudinari tant pel que fa a espectadors com a mitjans de comunicació, tornarà a tenir una gran representació dels millors clubs de formació d'arreu del món, que entre avui i diumenge demostraran les seves habilitats als 34 camps de futbol gironins (de 24 municipis diferents) preparats per a l'ocasió.

El MIC 2017 tornarà a tenir sis categories diferents (juvenils, cadets, infantils, alevins de futbol 7 i futbol 11 i femení), en les quals hi ha representats clubs de primer nivell, tant nacionals com estatals i internacionals. D'altra banda, el MIC Integra, torneig dirigit als equips formats per persones amb discapacitat física, arriba a la seva cinquena edició amb més participació que mai i amb l'exseleccionador espanyol Vicente del Bosque com a padrí (agafa el relleu de Bojan Krkic, Kiko Casilla, Andrés Iniesta i Gerard Piqué). La competició es disputarà íntegrament a Vidreres divendres, 14 d'abril.

A més a més, aquest any s'estrena el MICBasketball com a principal novetat, un torneig internacional que se celebrarà també a les comarques gironines entre el 13 i el 16 d'abril. En aquesta primera edició, el MICBasketball tindrà 60 equips de set països diferents, que competiran en les categories U16 (cadet) i U14 (infantil).

Avui, l'estrena