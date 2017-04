Barcelona té molt poder

Casualitats del calendari, la ciutat de Barcelona va viure diumenge passat tres derbis de futbol amateur. El Muntanyesa-Europa i el Sant Andreu-Júpiter, a tercera, i l'Horta-Sants, a primera catalana, van tenir una presència d'espectadors molt superior a la mitjana de la categoria. Sense dades oficials per part dels clubs –pocs equips tenen un control detallat de l'assistència al seu estadi–, al Narcís Sala hi van anar unes 1.200 persones, al Muntanyesa-Europa es van superar els 1.000 espectadors i en el derbi de primera catalana en van ser més de 600.

Les xifres parlen per si soles. És evident que ja res serà com el segle passat, però la comparativa amb els altres equips de la categoria és esclaridora: als camps de la capital catalana hi va molta més gent que als dels seus rivals. Un motiu evident és la situació actual dels clubs històrics de la ciutat, que després d'uns anys de travessia pel desert han retornat a les categories que havien ocupat històricament. “Abans competíem amb els diners municipals que rebien els equips de fora de Barcelona. Amb la crisi això s'ha igualat”, explica Joan Rion, president del Júpiter, un d'aquests clubs que no fa pas gaire deambulava per l'antiga primera regional.

“Ja fa temps que estem treballant per fomentar la presència d'aficionats als partits. Estar arrelat a un barri hi ajuda, i nosaltres estem fent esforços perquè els nois del futbol de base se sentin vinculats amb el primer equip”, afegeix Rion, que destaca la creació de grups d'animació en molts d'aquests clubs: “La gent gran va deixant de venir, i és important que vagi entrant gent jove. Però encara en volem més”, conclou el mandatari gris-i-grana.