“Per seguir somiant és vital guanyar aquest partit”

El Girona té un sistema de joc que t'exigeix molt, però nosaltres juguem a casa i hem de confiar en el nostre joc He estat en molts equips de 2a A i conec bé la categoria, però pujar a primera seria un somni, i més amb un club com aquest

Samuel Geoffroy Camille (Saint-Denis, 2/2/1986) és tot un rodamon de la segona divisió A. El jugador francès s'ha consolidat aquest curs com a titular al lateral esquerre del Tenerife, club amb el qual espera pujar a primera divisió, categoria que Camille encara no ha tastat mai (ha jugat a segona A amb el Rayo, el Còrdova, l'Alcorcón, la Ponferradina i el Tenerife, i a segona B amb el Cadis el curs 2011/12). Amb l'objectiu d'aconseguir l'ascens, el conjunt canari –tercer classificat i a vuit punts del Girona (segon)– encara no renuncia a pujar de forma directa, però Camille i els seus companys són conscients que per continuar-hi aspirant només els val guanyar el Girona dissabte a l'Heliodoro Rodríguez López.

El Tenerife és tercer, amb 53 punts, quan falten nou jornades per al final del campionat. Estan fent una gran temporada.

Sí, estem fent molt bon any i esperem assolir els objectius a final de curs.

Els ha sorprès fins i tot a vostès estar tan amunt en la taula en aquest moment del curs?

Quan comences la temporada sempre tens molta fe i esperança, però la segona A és molt competitiva. Sabem que és molt difícil entrar al play-off, però tenim una bona plantilla i de moment anem ben encaminats.

Quina és la clau d'aquest equip?

Som un equip sòlid i hi ha molt bon ambient al vestidor, anem tots a l'una i això ens fa ser forts.

Un altre punt fort del Tenerife és que és el tercer equip que menys gols encaixa, amb 26.

I tant, és molt important no encaixar gols, perquè aquesta lliga és molt exigent i costa moltíssim guanyar els partits, així que ser sòlid en defensa t'ajuda molt.

Ara els visita el Girona, segon classificat i l'equip més golejador de la lliga (53 dianes).

Sí, el Girona és un equip molt bo i de molta qualitat, juguen amb un sistema de joc que t'exigeix molt, però nosaltres juguem a casa i hem de confiar en el nostre joc.

Tenen els gironins vuit punts per sobre. Encara veuen possible atrapar-los en la segona plaça?

I tant, encara queden bastants duels per jugar-se. Però per seguir somiant és vital guanyar aquest duel.

M'imagino que la il·lusió del club i l'afició per pujar és molt gran. L'Heliodoro segur que farà patxoca dissabte.

Segur, el somni de tots és poder jugar a primera, tenim molta il·lusió. Ara que ens hi estem jugant tant l'ambient que es viu a l'estadi és impressionant, i això és molt important per a nosaltres.

Com a lateral, què me'n diu de jugar contra el sistema de joc impulsat per Pablo Machín?

És complicat, juguen amb una formació no gaire comuna i haurem de treballar això des del punt de vista tàctic. Sabem que els seus carrilers tiren molt cap amunt i ens poden fer mal, així que haurem de vigilar molt aquest aspecte.

Què és el més destacable del Girona?

M'agrada molt tot l'equip en general, si són allà a dalt és perquè ho mereixen. Tenen molt bon equip.

És el seu primer any al Tenerife. Què l'ha sorprès més del club?

M'agrada molt tot, la forma de jugar de l'equip, l'ambient que hi ha dins la plantilla... El Tenerife és un club molt professional.

Ha passat per molts equips de segona A (Rayo, Còrdova, Alcorcón, Ponferradina i Tenerife), però encara no ha jugat mai a primera divisió. Seria el colofó...

He estat en molts equips de segona A i conec bé la categoria, però pujar a primera seria tot un somni, i més amb un club com aquest.